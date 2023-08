(Adnkronos) – Renato Sanches a un passo dalla Roma secondo le ultime news del calciomercato. La trattativa del club giallorosso con il Paris Saint-Germain sembra essere già ai dettagli finali. Insomma il portoghese sarebbe ormai pronto a partire per l’Italia. L’affare dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione di euro.

Il PSG non ha nemmeno convocato Renato Sanches per l’amichevole in Giappone contro il Jeonbuk, vinta 3-0 dai transalpini.