Calciomercato Juventus, Vlahovic e Lukaku: ultime news, spunta il Bayern Monaco

(Adnkronos) – Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, il Chelsea e il Bayern Monaco. Il calciomercato della Juventus entra nella fase cruciale, con le ultime notizie e i rumors che ruotano attorno alla maglia numero 9. Il nome di Dusan Vlahovic rimane il perno delle trattative, con conseguenze su eventuali nuovi arrivi in bianconero. L’asse principale rimane quello con il Chelsea per arrivare allo scambio con Romelu Lukaku.

L’elemento chiave, oltre alla volontà dei calciatori, è rappresentato dal conguaglio che il club londinese dovrebbe aggiungere per arrivare alla fumata bianca. Entrambe le società devono fare i conti con i rispettivi bilanci. Anche per questo, la Juve sembrerebbe decisa a chiedere un conguaglio di 40 milioni oltre al cartellino del 30enne Lukaku. Al momento, in base alle news che filtrano, il Chelsea non si sarebbe avvicinato alla cifra richiesta.

Sullo sfondo, si riaffaccia il Bayern Monaco. Il club tedesco, viste le difficoltà di strappare Harry Kane al Tottenham – che non libera il numero 9 per 100 milioni – è tornato a considerare la pista Vlahovic. In questo caso, i tedeschi potrebbero mettere sul tavolo 80 milioni che convincerebbero la Juve e darebbero alla Vecchia Signora le risorse per concludere l’affare Lukaku senza contropartite. Dalla Germania, però, rimbalzano news relative ad un’offerta più articolata del Bayern: soldi e il cartellino di Leon Goretzka, un centrocampista che andrebbe a integrare un reparto bianconero già affollato.