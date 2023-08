Calciomercato Inter, Sommer in arrivo: le ultime notizie

(Adnkronos) – Yann Sommer sarà il portiere dell’Inter. La società nerazzurra, secondo le ultime news del calciomercato 2023, ha raggiunto un accordo di massima con il Bayern Monaco per l’acquisto del portiere svizzero 34enne. L’Inter pagherà circa 6 milioni di euro ma non attiverà la clausola che consentirebbe a Sommer di liberarsi dal club bavarese. La trattativa potrebbe prevedere modalità di pagamento differenti rispetto al versamento della somma in un’unica soluzione. Sommer, che dovrebbe arrivare a Milano nel corso della prossima settimana, sarà l’estremo difensore titolare e prenderà il posto di Andre Onana, ceduto dall’Inter al Manchester United.