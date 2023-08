Cagliari-Inter 0-2: gol di Dumfries e Lautaro

(Adnkronos) – L’Inter vince 2-0 sul campo del Cagliari nel ‘monday night’ in calendario per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. A decidere il match i gol di Dumfries al 21′ e Lautaro al 30′. In classifica i nerazzurri sono in vetta a punteggio pieno a quota 6 insieme a Napoli, Milan e Verona, mentre i sardi restano fermi a quota 1.

Prova convincente per i ragazzi di Inzaghi che, reduci dalla vittoria contro il Monza, trovano i tre punti anche in trasferta mantenendo la porta inviolata nel Monday Night della seconda giornata di Serie A. Dopo un palo colpito da Lautaro al 14′ con un potente sinistro, il match si sblocca al 21′: aggressione alta dei nerazzurri con Thuram che scippa la palla a Sulemana e la offre in verticale a Dumfries a segno con un diagonale preciso sul secondo palo.

Alla mezz’ora il raddoppio di Lautaro al 3° centro in due partite come Osimhen: Thuram si abbassa e allarga a sinistra verso Dimarco che pesca in mezzo il capitano, lucido nell’addomesticare il pallone prima di trafiggere Radunovic di destro. Partita a senso unico nel primo tempo, mentre nella ripresa il Cagliari gioca meglio pur senza creare particolari pericoli alla porta degli ospiti. C’è qualche dubbio su un rigore non concesso ai sardi, per l’intervento di Bastoni su Zito.

Nel finale da segnalare il palo colpito da Calhanoglu a Radunovic battuto e un’incredibile occasione fallita da Azzi a un minuto dal 90′: Luvumbo mette in mezzo una palla che libera l’ex Modena in area davanti a Sommer ma la conclusione è centrale e il portiere svizzero riesce a bloccarla.