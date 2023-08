Bruce Springsteen “si è ammalato”: cancellati due concerti

(Adnkronos) – Bruce Springsteen non sta bene. Quindi ha deciso di prendersi un po’ di tempo per riposare e rimandare due concerti del suo tour mondiale. L’annuncio è stato dato dallo staff del Boss sui social media. “Poiché Bruce Springsteen si è ammalato i due concerti con The E Street Band al Citizens Bank Park di Filadelfia del 16 e 18 agosto sono state posticipate. Stiamo lavorando per riorganizzarle, quindi vi preghiamo di conservare i vostri biglietti che saranno validi per gli spettacoli riprogrammati”, si legge nel post che non specifica quale sia il problema del cantante.

Springsteen è impegnato da febbraio nel suo tour mondiale. A maggio di quest’anno, durante il concerto che ha tenuto ad Amsterdam, il rocker 73enne è inciampato su un gradino del palco dopo l’esecuzione del brano Ghosts finendo a terra. Rimasto fermo per qualche secondo, si è rialzato e ha scherzato: “Buonanotte a tutti!”