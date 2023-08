BMW M2: allo studio le versioni speciali più sportive

Stando alle indiscrezioni, la gamma della BMW M2 non resterà alla versione standard da 460 CV di potenza. Nel corso del prossimo anno, infatti, dovrebbe debuttare la speciale configurazione CS con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 520 CV, se non addirittura 530 CV di potenza.

Inoltre, la nuova BMW M2 CS sarà dotata anche di elementi della carrozzeria in fibra di carbonio, mentre per l’abitacolo potrebbero essere previsti gli interni in Alcantara, tutto in nome della leggerezza. Successivamente, invece, non è esclusa la più sportiva declinazione CSL, anche se dopo il restyling di metà carriera.

La gamma della coupé BMW M2 non sarà ampliata solo con la sportiva configurazione CS, ma dovrebbe essere introdotta anche la versione nell’allestimento Competition da 475 CV o 480 CV di potenza, peraltro anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive.