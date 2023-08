BLUETTI lancia il programma di sovvenzione AC200P per le vacanze estive

(Adnkronos) –

Roma, 25/08/2023 – Mentre la stagione dei viaggi in Europa raggiunge il suo apice, BLUETTI è entusiasta di introdurre un programma di sovvenzione per i viaggiatori europei, i quali potranno trascorrere una vacanza all’insegna del comfort grazie all’efficiente kit generatore solare BLUETTI AC200P.



Immaginate di intraprendere un viaggio di sei giorni senza dovervi preoccupare di ricaricare i dispositivi elettronici o di affrontare l’ansia da batteria scarica. Il generatore solare BLUETTI AC200P è pensato per chi ha bisogno di una fonte di energia off-the-grid durante le vacanze in campeggio, i viaggi in macchina o le lunghe escursioni nei boschi.

Con una potente batteria LiFePO4 da 2000Wh e un efficiente inverter da 2000W, l’AC200P ricarica smartphone, computer portatili, fotocamere e persino piccoli elettrodomestici. Può far funzionare un frigorifero per auto da 70W per 20 ore, una macchina per il caffè da 1150W per 1,5 ore e un grill elettrico da 1100W per 1,5 ore. Dotato di numerose prese CA, porte CC, porte USB e persino di due piastre di ricarica wireless, l’AC200P si adatta perfettamente a una vasta gamma di dispositivi e li mantiene sempre in carica.

L’AC200P può essere ricaricato tramite prese elettriche, pannelli solari, accendisigari per auto, generatori o persino batterie al piombo. Un adattatore CA da 400 W può ricaricare il generatore solare in circa 6 ore. Grazie alla sua ampia compatibilità, può collegarsi a diversi pannelli solari, compresi i pannelli pieghevoli BLUETTI PV200, raggiungendo un massimo di 700W per una ricarica completa in 3-4 ore. Inoltre, la sua doppia funzione di ricarica, che include 1200W dual solar e 1100W solar+ AC, riduce notevolmente i tempi di inattività.

L’AC200P è costruito con cura per resistere alla polvere e agli schizzi d’acqua. Con un peso di soli 27,5 kg, è straordinariamente compatto e dotato di maniglie integrate per un trasporto agevole e senza sforzi. Se abbinato al modello pieghevole BLUETTI PV200, questa combinazione diventa l’emblema di un’alimentazione affidabile e facilmente trasportabile. Il PV200 vanta celle monocristalline con un’efficienza fino al 23,4% e produce 200W di energia dalla luce solare; inoltre è rivestito in materiale ETFE ed è dotato di una scatola di giunzione IP65 per resistere ad eventuali urti e collisioni durante il viaggio.

Con un kit solare AC200P, tutti possono usufruire di nuove possibilità all’aria aperta senza rinunciare alle comodità della vita moderna. Per approfittare di questa offerta limitata nel tempo, visitate il sito web BLUETTI all’indirizzo https://it.bluettipower.eu/pages/bluetti-ac200p-promozione e assicuratevi un pacchetto imperdibile AC200P+3*PV200 fino a esaurimento scorte.

