Bitter: il costruttore dei modelli ‘alter ego’ di Opel

Esattamente mezzo secolo fa, nel 1973, partì l’attività di Bitter con la supercar CD, modello ‘alter ego’ della coeva Opel Diplomat Coupé. Prodotta in soli 395 esemplari, la Bitter CD era equipaggiata con il propulsore a benzina 5.4 V8 da 230 CV di potenza.

Negli anni ’80, invece, partì la commercializzazione della sportiva Bitter SC. Disponibile con le motorizzazioni a benzina 3.0E da 180 CV e 3.9E da 210 CV di potenza, fu prodotta nelle varianti Coupe, Convertible e Sedan, rispettivamente in 461 esemplari, 22 unità e 5 esemplari. Successivamente, Bitter produsse anche la Type 3 nel 1988 in 5 unità, la CD II nel 2003 in 2 esemplari e la Vero nel 2007 in 10 unità.

Nella produzione di Bitter figurano anche gli esemplari unici di Blazer del 1976, Rallye GT del 1984, Tasco del 1991 e Berlina del 1996. Recentemente, infine, Bitter ha proposto altri modelli ‘alter ego’ di Opel, come la grande berlina Insignia del 2010, la citycar premium Adam del 2014 e la SUV piccola Mokka del 2016.