Batterie di espansione BLUETTI: come ottenere l’indipendenza energetica attraverso fonti di energia aggiuntive

(Adnkronos) – Roma, 07/08 2023 – Se possedete una power station, probabilmente conoscete già le batterie di espansione. Molti marchi offrono oggi soluzioni modulari per l’accumulo di energia, che di solito includono generatori di energia e batterie di espansione. Questi consentono di espandere la capacità della power station in base alle proprie esigenze.

In questo articolo ci addentreremo nel mondo delle batterie di espansione di BLUETTI, uno dei principali operatori del settore. BLUETTI offre diversi modelli di batterie supplementari, con capacità che vanno da 806 Wh a 3.072 Wh. Ciò che caratterizza i modelli proposti da BLUETTI è che, oltre ad aumentare la capacità di accumulo, funzionano come fonti di alimentazione autonome.

Le serie di batterie di espansione BLUETTI, tra cui B230, B300, B300S e B80, sono compatibili con una serie di modelli di generatori BLUETTI, consentendo di aggiornare il proprio sistema di stoccaggio dell’energia a un costo minimo. Collegando una batteria di espansione alla vostra power station, otterrete una maggiore autonomia senza sacrificare la portabilità.

Le batterie di espansione BLUETTI utilizzano celle LiFePO4 sicure e affidabili per una durata di vita notevole, da 3.000 a 3.500 cicli all’80%, pari a circa 10 anni di utilizzo quotidiano con una scarica al giorno. Inoltre, queste batterie adottano un sistema di gestione della batteria (BMS) autonomo che le protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e altri potenziali rischi per la sicurezza.

Più che complementi per le stazioni di alimentazione, le batterie di espansione BLUETTI fungono anche da power bank complete, con pulsanti di accensione, indicatori, ingressi e uscite multiple. È possibile collegare direttamente i dispositivi alle tre uscite: una porta USB-C da 100 W, una porta USB-A da 18 W e una porta accendisigari da 12 V/10A. Per la ricarica, è possibile impiegare adattatori CA, pannelli solari, prese per auto e persino batterie al piombo-acido. Alcuni modelli supportano an-che la doppia ricarica rapida.

Se state pianificando una gita in famiglia con un AC60, prendete in considerazione l’aggiunta di alcuni pacchi batteria B80 per avere più energia in natura. Oltre alla capacità di potenziare l’AC60 da 403 Wh fino a un massimo di 2.015 Wh, la B80 da 806 Wh è in grado di caricare uno smartphone 43 volte, un computer portatile 10 volte e di alimentare una luce per oltre 60 ore. Inoltre, la compatta B80 è dotata di una maniglia pieghevole e di un grado di protezione IP65, così da poterla portare ovunque per feste in spiaggia, in barca e altro ancora.

Per le gite in campeggio o i viaggi in auto, il B230 è il complemento ideale per il vostro AC200MAX. Impilando uno o due pacchi batteria sopra il generatore, otterrete una quantità di 6.144 Wh per tutti quei dispositivi che consumano molta energia, come griglie e bollitori elettrici. Poiché la batteria ha le proprie prese, è possibile alimentare direttamente tablet, telefoni e dispositivi portatili. Un utente ha recensito il B230 dicendo che questa “batteria da 2.000 Wh può far funzionare il mio frigorifero a 12 V per circa 4 giorni”.

Alcuni di voi potrebbero trovarsi in questa situazione: la centrale elettrica di fascia media presente in casa non è in grado di soddisfare la crescente domanda di elettricità durante i blackout, e una nuova centrale ad alta capacità potrebbe avere costi elevate. BLUETT offre opzioni economiche: B300 e B300S da 3,072 Wh. La differenza principale tra i due è che il modello B300S è dotato di una funzione di auto-riscaldamento per rimanere attivo anche a temperature fino a -20°C. Un’ottima soluzione per chi vive in climi freddi o affronta avventure estreme.

Il modello modulare AC300 può raggiungere i 12.288 Wh con quattro pacchi B300 o B300S, mentre l’AC500 supporta quattro B300 o sei B300S per un’impressionante quantità di 18.432 Wh, sufficiente ad alimentare una casa media da 3k Wh per quasi una settimana. Questi pacchi batteria forniscono semplicemente più energia per far funzionare frigoriferi, TV, elettrodomestici da cucina e altri elementi essenziali per sopravvivere comodamente a una lunghissima interruzione di corrente.

Sono in arrivo gli ultimi aggiornamenti di BLUETTI: AC60P e AC180P. L’AC60P, resistente all’acqua e con grado di protezione IP65, pesa 9,1 kg ed è estremamente mobile e flessibile in termini di capacità. Se abbinato a due batterie B80P da 806 Wh, può passare da 504 Wh a 2.116 Wh. L’AC180P è invece un concentrato di potenza con una capacità di 1.440 Wh e una potenza di 1.800 W.

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche verdi. Offrendo soluzioni di accumulo di energia eco-compatibili per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l’energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

