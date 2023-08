Banca in tilt, prelievi al bancomat senza limiti

(Adnkronos) – Bank of Ireland si è scusata per un problema informatico che ha consentito ad alcuni clienti di prelevare denaro che non avevano nei propri conti presso i bancomat. Secondo quanto riporta il ‘Guardian’ la banca ha affermato di aver risolto il temporaneo “problema tecnico” che aveva consentito anche trasferimenti oltre i limiti dei clienti verso altri conti. Tuttavia, Bank of Ireland ha comunicato ai clienti che qualsiasi somma di denaro, prelevata dai loro conti presso gli sportelli automatici o trasferita ad altri, quando c’era il guasto, sarebbe stata, comunque, addebitato sui loro conti. “Siamo consapevoli che il problema tecnico ha consentito ad alcuni clienti di prelevare o trasferire fondi al di sopra dei limiti normali”, ha aggiunto la banca che ha invitato “tutti i clienti che potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa di scoperti sul proprio conto a contattarci”.