B20-Biac-Ioe, affrontare l’efficienza nei pagamenti e nel capitale circolante per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e crescita economica

(Adnkronos) – Nell’ambito dei lavori del G20, oggi il B20, il Business at Oecd (Biac) e International organization of employers (Ioe) pubblicano un documento comune sottolineando il ruolo cruciale giocato dall’incrementare la produttività delle aziende, migliorandone la loro capacità di generare capitale circolante. Pubblicato nell’ambito del Summit B20 in corso in questi giorni a Delhi, le tre organizzazioni rappresentanti delle associazioni datoriali e imprenditoriali a livello mondiale propongono ai leader dei paesi G20 una soluzione semplice, che è allo stesso tempo altamente efficace per le aziende ed implementabile immediatamente senza necessità di ulteriori fondi pubblici per governi.

Il rapporto pubblicato oggi evidenzia come supportando piattaforme di pagamento che permettano di anticipare i pagamenti (early payment platforms), strutturati su solide regole che ne garantiscano la fiducia ed allo stesso tempo l’interoperabilità internazionale, come per esempio l’utilizzo del Legal entity identifier (Lei), può aiutare notevolmente a rimuovere le barriere alla capacità delle aziende nell’accedere tempestivamente al capitale circolante, e facilitare i pagamenti internali. Questa pubblicazione prosegue il lavoro iniziato nella presidenza G20 del 2022 con l’introduzione del ‘Propulsore per una crescita economica sostenibile’, un modello di sviluppo innovativo ed inclusivo, che consenta di realizzare gli ambiziosi obiettivi ambientali, massimizzandone allo stesso tempo la sostenibilità sociale.

Commentando la pubblicazione il presidente del Business at oecd Rick Johnston ha dichiarato che “l’obiettivo di questo rapporto è di presentare soluzioni tangibili che contribuiscano a raggiungere gli obbiettivi di Sostenibilità e contemporaneamente contribuire ad una crescita economica inclusiva e di lungo termine. Noi proponiamo una soluzione concreta che contribuisca a migliorare l’efficienza nei pagamenti e quindi a superare ostacoli che le aziende incontrano nell’accedere al loro capitale circolante; con il risultato importante di incrementare la loro capacità produttiva. Un’ottimo esempio di politica economica che offre un’efficacia immediata sulla produttività delle aziende senza la necessità di ingenti risorse: una soluzione vincente per tutte le parti sociali”.

Inoltre, Natarajan Chandrasekaran, presidente del B20 India, ha aggiunto che “con questo documento il B20, il Biac e l’Ioe mostrano come governi e mondo imprenditoriale possano porre in essere congiuntamente soluzioni concrete e immediatamente implementabili a livello mondiale. Soluzioni che trascinino verso un mondo più’ equo, ed allo stesso tempo indirizzino fondi alla transizione energetica ed all’inclusivita’ digitale, tutti obbiettivi prioritari per la presidenza Indiana del B20“.

Per il segretario generale dell’Ioe Roberto Suarez Santos: “il rapporto evidenzia una soluzione agevolmente raggiungibile, quindi da non perdere: piattaforme digitali di capitale circolante costruite su solidi principi di efficienza e sicurezza, come quelli illustrati in questo document, può contribuire concretamente a maggior occupazione e crescita del pil nazionale”.

“Potenziare il capitale circolante delle aziende attraverso piattaforme digitali che permettano il pagamento effettivo (piuttosto che il semplice finanziamento) delle fatture, anticipatamente allo loro data di scadenza – spiega Gianluca Riccio, vice presidente del Finance committee del business at Oecd ed autore del documento – possono incrementare notevolmente l’efficienza dei pagamenti internazionali, obbiettivo del G20, e quindi contribuire positivamente al commercio internazionale. Contemporaneamente si riducono i costi per le aziende con benefici su occupazione e crescita sosteibile a livello nazionale”. Riccio conclude evidenziando che “l’Italia, come prossima presidente del G7, ha l’opportunità di delineare le linee guida per porre in essere queste soluzioni”.