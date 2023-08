Aurelia, cadono pezzi di cemento da cavalcavia

(Adnkronos) – Intervento dei vigili del fuoco di Livorno a seguito della caduta di elementi in cemento del copriferro da un cavalcavia, precisamente il n° 110 lungo la SS1 Aurelia al km 294.500. La SS1 Aurelia è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal Km 293.100 al Km 296.100 con uscita obbligatoria Castiglioncello e Rosignano. Il personale VF ha provveduto a rimuovere gli elementi in cemento in imminente pericolo di caduta. Non si segnalano persone coinvolte.