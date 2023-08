Audi Q3: nuove indiscrezioni sul restyling di metà carriera

Nel corso del 2025, la SUV compatta Audi Q3 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Parallelamente, sarà rinnovata anche la variante SUV coupé Sportback. Tra le novità figurerà la massiccia adozione della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V, previste per le motorizzazioni a benzina 1.5 TFSI e 2.0 TFSI, nonché per l’unità diesel 2.0 TDI.

Inoltre, la gamma della nuova Audi Q3 restyling comprenderà anche la confermata configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni da 40TFSIe da 218 CV e 45TFSIe da 272 CV di potenza complessiva. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica, invece, ammonterà a circa 100 km.

Per quanto riguarda la sportiva Audi RSQ3, potrebbe non essere più riproposta, stando alle indiscrezioni. In compenso, dovrebbe debuttare l’inedita Audi SQ3, con il propulsore a benzina 2.0 TFSI da 265 CV di potenza.