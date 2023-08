Atp Toronto 2023, oggi Berrettini-Sinner: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Matteo Berrettini contro Jannik Sinner per la prima volta. Attesa al Masters 1000 di Toronto 2023 per il derby tutto italiano – un inedito – valido per il secondo turno del torneo canadese. La sfida tra i due tennisti è in programma oggi, mercoledì 9 agosto, intorno alle 21.30-22 italiane. Berrettini-Sinner è il quarto match programmato sul Grand Stand, dove si comincia a giocare alle 17 italiane. Sarà la prima volta assoluta che l’altotesino e il romano si affronteranno in un torneo Atp. L’incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming con Sky Go o NOW.

Oggi scenderanno in campo anche altri due azzurri: Lorenzo Musetti, che dopo il netto successo contro il giapponese Yoshihito Nishioka, se la vedrà con l’australiano Thanasi Kokkinakis. Servirà un’impresa invece a Matteo Arnaldi contro la testa di serie numero 2 Danil Medvedev, campione a Toronto nel 2021, nel secondo incontro in programma sul Grand Stand. Il primo match, Taylor Fritz-Ugo Humbert, inizia alle 17 italiane.