Atlas Concorde e il suo brand Atlas Plan, insieme a Fondazione Ente dello Spettacolo, danno vita alla “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

(Adnkronos) – • Atlas Concorde con il suo brand Atlas Plan, specializzato nelle grandi lastre per piani cucina, tavoli e per l’arredo, consolida la sua presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di main partner della Fondazione Ente dello Spettacolo.



• Gli ambienti leggendari dell’Hotel Excelsior, location ospitata all’interno di un magnifico palazzo veneziano di architettura moresca, faranno da cornice ad una preziosa partnership in grado di fondere l’eccellenza e l’unicità del design italiano con l’appeal glamour della Kermesse Internazionale di Arte Cinematografica.

• Cresce la collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo a Venezia, sbarcando quest’anno anche nella magnifica terrazza dell’Hotel Excelsior con un progetto di design degli spazi outdoor: la “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde”, dal 30 Agosto al 9 Settembre.



Per il terzo anno consecutivo, in occasione dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Atlas Plan

e la Fondazione Ente dello Spettacolo si incontrano al Lido. Nel suggestivo scenario di Venezia, città nota per l’appeal glamour e per l’atmosfera charmante che si respira percorrendo i suoi calli e i suoi iconici canali, la kermesse promuove la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme artistiche.

All’interno dell’hotel Excelsior, due saranno gli spazi di Fondazione Ente dello Spettacolo: la già nota area istituzionale Spazio Cinematografo e la nuova “Terrazza Cinematografo by

Atlas Concorde”, progetto di allestimento del noto spazio outdoor reinterpretato per l’occasione in un luogo di incontro vista mare di talents e celebrities.

In questo contesto d’eccezione, “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” mette in scena il sistema di prodotto dell’azienda italiana leader nel panorama ceramico mondiale. Due banconi bar dalle dimensioni generose sono realizzati con le grandi lastre effetto marmo bianco in gres Crystal White di Atlas Plan. Distribuiti nello spazio, a creare un’area lounge elegante e raffinata, troviamo inoltre coffee table con ripiani in gres porcellanato effetto marmo di Atlas Plan nelle versioni Desert Soul, della collezione Caleido, e Nero Marquina.

Per creare quest’area outdoor ricca di fascino e fulcro di networking, Atlas Concorde si avvale della collaborazione di Living Divani, che ha contribuito nel definire il progetto di allestimento fornendo i suoi rinomati imbottiti, e di Artemide, in grado di creare un’atmosfera suggestiva grazie alle sue lampade portable.

Lo spazio istituzionale di Fondazione Ente dello Spettacolo della celebre Sala Tropicana diverrà, come di consueto, una location particolarmente frequentata, grazie al ricco palinsesto di attività legate alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si svolgerà al suo interno.

Tre banconi realizzati con grandi lastre effetto marmo bianco in gres Crystal White di Atlas Plan caratterizzeranno l’allestimento di questo spazio indoor.

Le poltrone Riflessi ospiteranno sul palco i protagonisti del Premio Bresson e i principali interpreti del ricco programma di iniziative promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Le interviste saranno condotte all’interno di salottini, sempre a firma Riflessi, disposti lungo il perimetro della sala.

Per assistere a conferenze e presentazioni, gli ospiti potranno accomodarsi su sedute Kartell, disposte nella zona centrale.

Artemide, Kartell, Living Divani e Riflessi partecipano al progetto in veste di partner tecnici di Atlas Concorde, all’insegna di design e collaborazione.

Il progetto “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” e l’allestimento della Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior saranno fruibili dal 30 agosto al 9 settembre.



ATLAS CONCORDE



Atlas Concorde è uno dei principali player nel panorama ceramico mondiale. Da sempre è il partner ideale di clienti e progettisti che cercano gres porcellanato e rivestimenti ceramici di eccellenza in grado di rispondere alle esigenze dell’architettura e del design contemporanei. Innovazione continua, ricerca tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale, responsabilità sociale e ambientale: questi sono i valori che da sempre guidano Atlas Concorde verso il traguardo più ambito, il prossimo. I marchi Atlas Concorde e in particolare Atlas Plan danno forma concreta dello sviluppo dell’azienda nell’ambito dei grandi formati ceramici per l’arredo.

FONDAZIONE ENTE SPETTACOLO

Istituito nel 1947, l’Ente dello Spettacolo promuove la cultura cinematografica in Italia su mandato della Conferenza Episcopale Italiana.

L’hub editoriale della Fondazione è Cinematografo che, attraverso la Rivista del Cinematografo (nata nel 1928, tra le prime pubblicazioni italiane del settore, è la più antica ancora attiva), Cinematografo.it, le iniziative festivaliere, i premi (come il Premio Robert Bresson, i Cinematografo Awards) e la pubblicazione di libri, si propone come spazio di riflessione e mediazione dei significati del racconto per parole e immagini. Critica, formazione, progettazione, comunicazione, organizzazione di eventi, workshop, rassegne e festival: con le sue attività Cinematografo presidia ogni ambito che riguarda il cinema in Italia e all’estero, rappresentando un punto di riferimento autorevole per gli appassionati e per tutti i soggetti che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema per approfondimento culturale, crescita personale, sviluppo d’impresa.

