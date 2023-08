Annalisa: Sold Out al Forum e Nuovo Album in Arrivo – Imperdibile!

Annalisa continua a riscuotere un enorme successo con le sue hit “Mon Amour“, triplo platino, e “Disco Paradise” con Fedez e Articolo 31, doppio platino. E ora, è entusiasta di annunciare che l’evento “Annalisa: Il Forum” è sold out per il 4 novembre al Forum di Assago (Milano). Questo spettacolo unico permetterà al pubblico di cantare e ballare sulle note delle indimenticabili canzoni di Annalisa, offrendo un’anteprima esclusiva del suo primo tour nei palasport.

Il Forum di Assago: Un’esperienza straordinaria

Il 4 novembre sarà un giorno da segnare in rosso sul calendario, poiché Annalisa si esibirà in uno spettacolo emozionante al Forum di Assago. I fan avranno l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile, circondati dall’energia contagiosa del pubblico e dalla magia della musica. Questo evento speciale è un omaggio ai fan che hanno sostenuto Annalisa durante la sua carriera, dalla sua crescita iniziale nel mondo della musica fino al successo travolgente di oggi.

Tutti nel Vortice Palasport: Un tour epico nel 2024

Il 2024 si preannuncia altrettanto entusiasmante per Annalisa, poiché tornerà al Forum per il suo tour “Tutti nel Vortice Palasport”. Questa serie di concerti, organizzati e prodotti da Friends & Partners, toccherà numerose città italiane, tra cui Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma, oltre alla sua amata Milano. Sarà un viaggio straordinario attraverso l’Italia, durante il quale i fan potranno essere parte integrante di uno spettacolo coinvolgente e coinvolgente.

Queste tutte le date del TUTTI NEL VORTICE PALASPORT organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

Il cammino verso il successo: Una carriera luminosa

Annalisa guarda con amore e gratitudine al passato, riflettendo sulle sue radici umili, passando mesi nella sua cameretta e nelle cantine a perfezionare la sua arte. Le prime canzoni scritte di notte, i concorsi, e l’esperienza di “Amici” hanno contribuito a plasmare la sua carriera in modo significativo. E, con il sostegno costante della sua squadra e dei suoi affezionati fan, Annalisa ha costruito una carriera solida passo dopo passo, arrivando oggi a celebrare trionfi artistici e riconoscimenti di prestigio.

Un cuore colmo di gratitudine

Attraverso i social, Annalisa esprime il suo profondo sentimento di gratitudine verso i suoi sostenitori. “Mi sento il cuore scoppiare. Il Forum è ufficialmente sold out, e vi prometto che lo tireremo giù”, scrive con gioia. È un momento di festa e condivisione per lei e per tutti coloro che l’hanno sostenuta con amore lungo il suo cammino artistico.

Un nuovo album in arrivo

Inoltre, i fan potranno gioire nell’autunno 2023, quando Annalisa pubblicherà il suo nuovo album di inediti, “E poi siamo finiti nel vortice”. Sarà un altro capitolo emozionante nella sua carriera, un’opportunità per esplorare nuove sonorità e sfide artistiche, continuando a stupire il pubblico con la sua voce unica e coinvolgente.

Conclusioni

L’evento “Annalisa: Il Forum” segna una tappa importante nella carriera di questa talentuosa artista italiana, che continua a brillare nel panorama musicale. Il suo tour “Tutti nel Vortice Palasport” promette di portare emozioni e musica straordinaria in tutte le città italiane coinvolte. Il futuro si prospetta luminoso e pieno di sorprese con il suo nuovo album in arrivo. Annalisa è pronta a stupire ancora una volta il suo fedele pubblico e conquistare il cuore di nuovi fan con la sua passione contagiosa per la musica. Preparatevi a un’esperienza indimenticabile insieme ad Annalisa nel 2023 e oltre!