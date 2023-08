Angelina Mango: Il Successo Esplosivo di “Ci pensiamo domani” e il Tour “Voglia di Vivere”

Angelina Mango, la giovane e talentuosa artista, ha raggiunto nuove vette di successo con il suo singolo estivo “Ci pensiamo domani“, che non solo ha ottenuto il suo primo disco di platino, ma è stato appena certificato come doppio disco di platino. Questo trionfo è un segno tangibile del suo crescente impatto nella scena musicale. Ma non è tutto: il singolo è solo un assaggio dell’album straordinario intitolato “Voglia di vivere”, che è già stato certificato come disco d’oro.

Raddoppio del Successo con “Ci pensiamo domani”

Collaborando con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, Angelina Mango ha sfornato un vero capolavoro con “Ci pensiamo domani”. Questo brano è come un rifugio fresco e rinfrescante, capace di trasportare istantaneamente l’ascoltatore nell’atmosfera spensierata dell’estate. Un periodo dell’anno che incarna leggerezza e la bellezza di vivere il “dolce far niente”. Il brano cattura l’essenza di quei momenti spensierati che tutti amiamo condividere sotto il sole estivo.

L’Album “Voglia di vivere” e la Sua Essenza Unica

L’album “Voglia di vivere” è un manifesto della personalità vibrante di Angelina Mango. Con la capacità di giocare e divertirsi, l’artista affronta i temi della vita di una giovane donna di ventidue anni. L’album offre uno sguardo autentico e ottimista sul futuro della sua generazione. Le tracce dell’album risuonano con la sua energia e la sua visione della vita, creando un’esperienza musicale coinvolgente e memorabile.

In Arrivo: Il “VOGLIA DI VIVERE TOUR”

Un’altra dimostrazione dell’impetuoso successo di Angelina Mango è l’atteso “VOGLIA DI VIVERE TOUR”. Questo sarà il suo primo tour nei club, prodotto e organizzato da Live Nation. Il tour prevede otto date imperdibili nelle principali città italiane, un’occasione unica per il pubblico di sperimentare dal vivo tutta la vitalità e l’energia che caratterizzano Angelina Mango e la sua musica. Le date del tour sono già iniziate a collezionare “sold out”, evidenziando l’entusiasmo e l’interesse generati dal suo eclettico talento. Le date comprendono tappe prestigiose come Napoli, Bari, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Milano e Roncade.

Angelina Mango: Social Media e Piattaforme Digitali

L’innegabile impatto di Angelina Mango si riflette anche nella sua presenza online. Con oltre 32 milioni di stream del singolo “Ci pensiamo domani” e 9,9 milioni di visualizzazioni del video ufficiale su YouTube, il suo talento ha conquistato un vasto pubblico. Inoltre, sui social media, Angelina Mango è una delle più seguite. Su TikTok, conta ben 5,9 milioni di like, mentre l’audio di “Ci pensiamo domani” è stato utilizzato per creare migliaia di contenuti sulla piattaforma preferita dalla Generazione Z.

L’Album Disponibile Ovunque: “Voglia di vivere”

Se sei affascinato dalla musica coinvolgente e dalla personalità magnetica di Angelina Mango, non perdere l’occasione di immergerti completamente nel suo mondo attraverso l’album “Voglia di vivere”. L’album è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, oltre che in formato CD. Inoltre, per i veri fan, è possibile trovare una versione autografata in esclusiva su Amazon.

Se vuoi vivere l’esperienza di Angelina Mango dal vivo, ecco le date del “VOGLIA DI VIVERE TOUR”:

12 ottobre 2023 – Napoli (Duel Club) – SOLD OUT

14 ottobre 2023 – Bari (Demodè Club)

16 ottobre 2023 – Roma (Largo Venue) – SOLD OUT

18 ottobre 2023 – Firenze (Viper Theatre)

19 ottobre 2023 – Torino (Hiroshima Mon Amour) – SOLD OUT

21 ottobre 2023 – Bologna (Locomotiv Club) – SOLD OUT

23 ottobre 2023 – Milano (Magazzini Generali) – SOLD OUT

26 ottobre 2023 – Roncade, TV (New Age Club)

Per acquistare i biglietti, visita il sito www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302.

In conclusione, Angelina Mango si sta dimostrando un’autentica forza nella scena musicale contemporanea italiana. Con il suo singolo di successo “Ci pensiamo domani”, l’album coinvolgente “Voglia di vivere” e il tour entusiasmante che sta affrontando, l’artista sta lasciando un’impronta indelebile e affascinante nell’universo della musica italiana. Non perdere l’opportunità di far parte di questa esperienza emozionante!