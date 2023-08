Amichevoli estive, Psg-Inter 1-2: gol di Esposito e Sensi

(Adnkronos) – L’Inter batte in rimonta per 2-1 il Psg nell’amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64′, ribaltano il risultato nel finale con le reti di Esposito all’81’ e Sensi all’83’.

Il risultato matura al termine di un match giocato ad alti ritmi in particolare nel primo tempo. Il Psg parte con aggressività, crea la prima chance con Fabian Ruiz al 9′ e colpisce un palo al 14′ con Asensio: sponda di Soler, lo spagnolo centra il legno a botta sicura. I campioni di Francia appaiono più dinamici, mentre l’Inter fatica a creare reali occasioni da gol: Donnarumma deve disinnescare solo una punizione di Calhanoglu. Il copione non cambia in avvio di ripresa. Il Psg continua a spingere e la pressione dà frutti al 64′. Vitinha pesca il jolly con una splendida conclusione all’incrocio: 1-0. Le sostituzioni cambiano il volto delle due squadre e gli ultimi 20 minuti diventano un’altra partita. Cuadrado si rende pericoloso, prima che nel giro di 120” Frattesi confezioni 2 assist che valgono la rimonta. L’ex giocatore del Sassuolo all’81’ innesca il baby Esposito, che fa centro con un rasoterra incrociato: 1-1. Si riparte e Frattesi, stavolta, regala a Sensi il pallone da spingere in rete per il 2-1.