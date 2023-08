Amichevoli estive, oggi Inter-Egnatia: orario, come vederla in tv

(Adnkronos) – Oggi domenica 13 agosto 2023 va in scena l’ultima delle amichevoli estive dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronta l’Egnatia alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match contro il club albanese, che sarà visibile in diretta su Sky Sport, Now TV e Dazn, servirà come test finale in vista dell’inizio della Serie A, dove nella prima giornata l’Inter, il 19 agosto alle ore 20.45, affronterà a San Siro il Monza.