Amichevoli estive, Farense-Roma 2-4: risultato, gol e cronaca

(Adnkronos) – La Roma vince 4-2 contro la Farense nell’ultima delle amichevoli estive in programma in Portogallo. I giallorossi allenati da Mourinho calano il poker in un match caratterizzato complessivamente da 3 autoreti. La Roma passa in vantaggio al 3′. Cross di Belotti, Artur Jorge devia nella propria porta: 1-0. I capitolini raddoppiano al 32′ con l’ex centravanti del Torino. Celik suggerisce, El Shaarawy cerca il gol in semirovesciata: il portiere respinge, Belotti è puntuale al tap-in per il 2-0. La Roma cala il tris al 41′ con Pellegrini che addomestica un lungo lancio e non sbaglia davanti alla porta avversaria: 3-0. La Farense accorcia le distanze al 67′: autorete di Kristensen, che interviene in modo maldestro su un cross basso. Il punteggio cambia ancora nel finale. Gonzalo Silva regala il quarto gol alla Roma con il terzo autogol della serata. Maxuell al 93′ fa centro da fuori area siglando la seconda rete per i portoghesi: finisce 2-4.