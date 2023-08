Alpine A110: allo studio la più sportiva declinazione RS

Nel corso del prossimo anno, la gamma della sportiva Alpine A110 potrebbe essere ampliata alla speciale declinazione RS. Esteticamente, sarà riconoscibile per gli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio, come il grande alettone posteriore.

Inoltre, stando alle indiscrezioni, sarà caratterizzata dalla massa di soli 1.000 kg. Per quanto riguarda la meccanica, l’inedita Alpine A110 RS dovrebbe essere equipaggiata con il motore a benzina 1.8 TCe da 315 CV o 330 CV di potenza. Tuttavia, non è esclusa l’elaborazione fino a 400 CV.

Successivamente, dovrebbero debuttare anche le Alpine A110X con lo stile da SUV coupé e la A110E a propulsione elettrica. Per il 2027, invece, è in programma l’introduzione della nuova generazione che sarà proposta nelle varianti coupé e roadster, nonché oltreoceano. L’anno seguente, infine, tornerà anche la Alpine A310 con l’abitacolo a quattro posti.