Alfa Romeo 33: sarà la denominazione della nuova supercar?

Il prossimo 30 agosto, presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI), sarà svelata in anteprima mondiale la nuova Alfa Romeo 33. Rappresenterà l’ultima supercar a motore centrale della Casa del Biscione, fino ad oggi nota come 6C.

Stando alle indiscrezioni, la nuova supercar Alfa Romeo 33 sarà prodotta in soli trentatré esemplari, in vendita al prezzo unitario di oltre un milione di euro. Inoltre, raggiungerà la velocità massima di 333 km/h, accelerando da 0 a 100 in meno di 3,3 secondi.

Molto probabilmente, grazie alla tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V o Plug-In Hybrid, la nuova Alfa Romeo 33 sarà accreditata della potenza complessiva di circa 800 CV. Per il resto, sarà equipaggiata con il propulsore a benzina 2.9 V6 biturbo della Giulia Quadrifoglio, oppure con l’unità di pari alimentazione 3.0 V6 biturbo della Maserati MC20.