Albania, italiani non pagano conto. Meloni fa saldare l’Ambasciata

(Adnkronos) – “Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. Lo fa sapere l’ambasciata italiana a Tirana, dopo quanto successo nei giorni scorsi alcuni connazionali in vacanza in Albania mentre si trovava nel Paese anche la premier. “Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”, sottolinea l’ambasciata in una nota.