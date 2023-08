Al via domani il GallinaRock, sul palco anche Mellow Mood, Bugo, Giancane

(Adnkronos) – Al via domani l’edizione numero quindici del GallinaRock Festival, in programma fino al 7 agosto nel piccolo centro della Val di Comino. Tre giorni intensissima di musica, ma non solo. Arte, creatività e buone pratiche saranno le protagoniste indiscusse del Parco San Leonardo. A contendersi il contest i finalisti Farmeo, Flog, Minerva, Nomi Cose Città, Tothem, TransferT, Udi Felice Pacitto, Viola Violi, che si sfideranno a suon di rock, per ricevere l’ambito riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Come artistica sarà la cornice creativa ai live musicali denominata ‘GallinArtRock’ e curata sapientemente da Valentina Lilla e Fabiana Calicchia. In programma installazioni, estemporanee, laboratori e performance per mano di Claudia Bevilacqua, Paola Fontana, Bruna Rotondi, Aurora Thomo, Sara Tozzi. Attesa anche la mostra ‘Forme’, la collettiva d’arte dove figurano Mattia Abballe, Silvia Capoccia, Franco De Angelis, Marco D’Emilia, Claudio Fusaro, Luca Grossi, Fabio Landolfi, Ilaria Morganti, Pierangelo Tieri. Ben quattordici dunque gli artisti che vanno ad aggiungersi alle decine di musicisti che si alterneranno su questo palco così ambito, che dal 2009 ha visto calcare la propria scena dalle migliori espressioni artistico musicali del Paese. Molte delle quali passate proprio da qui, prima di conoscere il grandissimo successo.

Successo e buone pratiche, accompagnano ancora oggi l’appuntamento: un Festival che nella serata clou andrà in scena addirittura con l’interpretariato in Lis, la Lingua dei Segni Italiana, permettendo alla musica di arrivare a tutti, perfino ai non udenti.

Domani su il sipario con i Known Physics, ultimi vincitori del contest cui seguiranno i solisti in gara; prima di lasciare la scena ai Mellow Mood. Considerati la miglior reggae band italiana e tra le prime tre in Europa, pronti a infiammare il GallinaRock con i propri successi che vantano milioni e milioni di visualizzazioni. In chiusura un travolgente afhershow dei Pakkia Crew.

Domenica 6 agosto invece, dopo le band finaliste e Modern Stars sarà la volta di Bugo, “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana” torna all’origine, all’approccio più istintivo, più rock, incarnato a pieno nel nuovo singolo ‘Sono un bambino’. Il 7 agosto il gran finale, con la premiazione dei vincitori che precederà il concertone di Giancane. Per lui sarà un ritorno a Gallinaro, questa volta portando qui ‘Tutto Male’ tour. L’omonimo album disponibile da qualche giorno in diversi formati, impreziositi da illustrazioni, prime fra tutte quelleZerocalcare, che ha confermato la collaborazione con il cantautore romano, per le musiche della nuova serie di Netflix.

Il Festival sarà ancora una volta cento per cento plasic free, dopo aver abolito anche le bottiglie di plastica usa e getta, sostituendole con la Casa dell’Acqua. Musica fino a tarda notte, con le vibrazioni dei DjSet del dopofestival. Condurrà le serate la giornalista Tiziana Iannarelli.