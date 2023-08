Aeroporto Trapani, stop voli per incendio vicino pista

(Adnkronos) – Voli sospesi all’aeroporto di Trapani a causa dell’incendio che oggi 27 agosto si è sviluppato nelle campagne attorno all’impianto. Airgest ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell’aeroporto di Trapani Birgi a causa di un rogo che si è sviluppato nelle campagne circostanti, lato mare, e che si sta propagando all’interno del sedime aeroportuale lato pista. Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37′ Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82′ Csar dell’aeronautica.

“Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è stata sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi – denuncia Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dello scalo – sta mettendo a dura prova tutto il sistema aeroportuale”.