Wondershare Filmora annuncia il lancio della sua campagna di Co-Creation

(Adnkronos) – Mettete in mostra la vostra creatività con la campagna di co-creation di Wondershare Filmora per vincere fantastici premi

VANCOUVER, Columbia Britannica, 16 maggio 2023 /PRNewswire/ — Wondershare Filmora, software leader nell’editing video, annuncia il lancio della campagna di Co-Creation, che si svolgerà dal 25 aprile al 25 maggio 2023 in Spagna, America Latina, Germania, Francia, Brasile e Italia. Siamo orgogliosi di collaborare con influencer locali con un pubblico di ampia portata. Tra questi influencer figurano, tra gli altri, iCrimax dalla Germania, JDaniel dal Messico, Mateus Ed dal Brasile, Léya dalla Francia.

Questa innovativa campagna offre agli utenti di Filmora l’opportunità unica di creare video utilizzando le clip prodotte dai loro creatori preferiti e i potenti strumenti di editing video forniti da Filmora, come le innovative funzioni di intelligenza artificiale e i 250 modelli di split screen. Grazie a questo approccio collaborativo, gli utenti avranno la possibilità di mettere in mostra la propria creatività e capacità narrative, lavorando al fianco di alcuni dei più talentuosi creatori del settore.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti l’opportunità di collaborare con alcuni dei creatori più geniali al mondo”, ha dichiarato Amy Li, direttrice marketing di Wondershare Video Editor – Filmora. “Questa campagna è una testimonianza del nostro impegno a valorizzare i creatori e riteniamo che possa offrire un’esperienza unica e coinvolgente per tutti coloro che vi parteciperanno.”

Per partecipare alla campagna, gli utenti possono seguire questi semplici passaggi:

1. Visitare la pagina del concorso https://filmora.wondershare.it/filmoracocreate.html e scaricare la clip del creatore preferito

2. Creare un video con Wondershare Filmora che includa la clip del creatore di propria scelta e applicare la funzione di split screen e gli effetti desiderati per creare un video unico e coinvolgente

3. Pubblicare il video sul proprio account YouTube, TikTok o Instagram, includendo l’hashtag #FilmoraCoCreation nella descrizione o nel titolo

4. Inviare il link del video tramite la pagina del concorso per consentirne la valutazione

In occasione della campagna, i partecipanti potranno ricevere fantastici omaggi, tra cui droni, cuffie wireless e licenze Filmora. Tutti i video dovranno essere inviati tramite la pagina del concorso entro il 25 maggio 2023 e i vincitori saranno annunciati il 06 giugno 2023.

Per ulteriori informazioni sulla campagna Filmora Co Creation, visitare il sito web https://filmora.wondershare.it/filmoracocreate.html.

Informazioni su Filmora 12

Filmora 12 è stato concepito pensando agli utenti, con prestazioni più fluide e un design UX e UI nuovo e intuitivo. Grazie alle funzioni di intelligenza artificiale avanzate, alle oltre 2.000 risorse multimediali, alla nuova musica disponibile senza diritti d’autore, alle LUT 3D, agli effetti e ai modelli preimpostati, avrete tutto ciò che vi serve per perfezionare i vostri video conservando la vostra visione creativa.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è una società di software di fama mondiale che si occupa di fornire soluzioni innovative per uso personale e aziendale. In qualità di leader di mercato nei prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare è stata premiata da The Shorty Awards, G2 Crowd e GetApp. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 paesi, la missione di Wondershare è aiutare gli utenti a perseguire le proprie passioni e a costruire insieme un mondo più creativo.

