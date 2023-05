VETRI NERI: Il Nuovo Singolo di AVA con ANNA e CAPO PLAZA

Il mondo della musica si prepara a un nuovo evento straordinario: venerdì 19 maggio 2023 sarà il giorno del lancio di “VETRI NERI“, il singolo che promette di spopolare su tutte le piattaforme. Questa volta, il produttore multiplatino AVA si unisce alla talentuosa ANNA, attualmente una delle artiste femminili più ascoltate su Spotify, e al celebre CAPO PLAZA, uno dei protagonisti assoluti del rap game italiano.

L’incontro di questi tre talenti ha dato vita a “VETRI NERI“, un vero e proprio banger caratterizzato da un beat incisivo che non delude le aspettative. Il geniale AVA ha costruito il suo ritmo intorno al campionamento di “Mr. Saxobeat” di Alexandra Stan, celebre successo mondiale del 2011, che ha conquistato numerosi dischi di platino in tutto il globo.

Con un ritornello magnetico e irresistibile, “VETRI NERI” è un omaggio di AVA ad un altro grande brano del passato. Con maestria, AVA ha reinterpretato il pezzo rendendolo moderno e affascinante, conferendo al vivace sax una veste attuale che si sposa perfettamente con le straordinarie strofe dei due ospiti d’eccezione.

“VETRI NERI” è il seguito del singolo dalle sonorità anni ’80 intitolato “Dimmi che”, pubblicato da AVA lo scorso marzo in collaborazione con Bresh e Neima Ezza. Questo nuovo brano promette di essere il degno successore del grande successo ottenuto con la hit doppio platino “TÊTE”, pubblicata nel 2022 insieme a Medy e Villabanks, che ha totalizzato oltre 70 milioni di stream in tutto il mondo. Non solo ha conquistato le classifiche Viral 50 e Top 50 Italia, ma ha raggiunto anche la prestigiosa Top 100 Global di Spotify ed è stato uno dei tormentoni estivi più utilizzati su TikTok.