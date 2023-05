Vent’anni di Successi: Il Tour dei Negramaro Celebra un Leggendario Percorso Musicale

I Negramaro, Maestri Indiscussi della Musica Italiana

I Negramaro hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana durante il corso degli ultimi vent’anni. Questa straordinaria band ha raggiunto record e primati, diventando la prima formazione italiana a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona.

Il loro stile inconfondibile si basa su un’elettronica penetrante che si bilancia tra l’esuberanza del pop-rock e il romanticismo. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo rappresentano la magia di creare musica insieme e di condividere un’amicizia autentica. La loro storia unica è stata contrassegnata da successi, e a partire da giugno verrà celebrata con un lungo tour che coinvolgerà il pubblico in dieci spettacoli imperdibili.

Il Tour da Non Perdere: “N20 TOUR”

Il “N20 TOUR”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, prenderà il via con un evento speciale il 9 giugno al Parco della Pace di Servigliano (FM). Successivamente, la band intraprenderà nove entusiasmanti concerti nei teatri di pietra più suggestivi d’Italia. Si inizia dalla capitale, con tre imperdibili date il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla. Il tour proseguirà poi il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e culminerà il 22, 23 e 24 settembre all’Arena di Verona. Durante questi spettacoli, si terrà anche un evento speciale chiamato “N20 BACK HOME”.

Si tratta di una grande festa che si svolgerà il 12 agosto in una location inedita: l’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE). Questo evento unico darà ai fan l’opportunità di rivivere vent’anni di successi, con sorprese e ospiti eccezionali.

Sul palco, oltre ai Negramaro, si esibiranno anche gli amici che hanno accompagnato il percorso artistico della band, tra cui Elisa, Fiorella Mannoia, Madame, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.

Saranno dei duetti e delle performance inedite e spettacolari che ripercorreranno la storia del gruppo e regaleranno un’esperienza indimenticabile, che andrà ben oltre il semplice concerto.

N20 BACK HOME: Un’Esperienza Unica in Puglia

“N20 BACK HOME” sarà l’unica occasione per vedere i Negramaro dal vivo in Puglia, la terra che ha dato loro i natali. Questo evento non sarà semplicemente un concerto, ma un’esperienza a 360 gradi. Durante l’intera giornata, avrà grande spazio il programma globale di

Spotify RADAR, che supporta i talenti emergenti a livello locale attraverso playlist, lavoro editoriale e piani di marketing personalizzati. Alcuni dei talenti emergenti selezionati per l’edizione italiana del 2023 si esibiranno sul palco di #N20BackHome, tra cui Assurditè, Asteria, Camilla Magli e piazzabologna. Inoltre, Radio Italia sarà la radio partner del “N20 Tour” e di “N20 Back Home”, mentre Radio Norba sarà la radio partner dell’evento “N20 Back Home”.

L’impegno Sociale dei Negramaro

I Negramaro sono sempre stati sensibili e coinvolti nelle tematiche sociali attuali. In occasione del ventennale, la band ha deciso di collaborare con l’associazione no-profit Sylva, che si occupa della rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione. Sylva è l’unica organizzazione che sta riforestando il Salento e la Puglia con la macchia mediterranea, il paesaggio originario di questa splendida regione del Sud Italia, anziché con gli ulivi. Questa iniziativa rappresenta un impegno concreto dei Negramaro nei confronti dell’ambiente e della loro terra d’origine.

Un’Edizione Limitata per i Fan dei Negramaro

In occasione del ventennale, Sugar pubblicherà in edizione limitata gli LP “Anniversary Edition”, che includeranno tutti gli album della discografia dei Negramaro. Ogni prodotto avrà un artwork che rivisiterà l’iconica immagine originale, riproposta al suo interno. Ogni vinile conterrà un estratto del testo di una loro canzone, e unendo le frasi si comporrà una poesia che renderà ogni vinile unico. Attualmente, i vinili di “Negramaro”, “000577”, “Mentre tutto scorre” e “La finestra”, insieme all’intera discografia della band, sono già disponibili online e nei negozi fisici. A partire dal 16 giugno, sarà possibile prenotare in edizione limitata anche gli album “Casa 69”, “La Rivoluzione sta Arrivando”, “Amore Che Torni” e “Contatto”, tutti pubblicati con Sugar.

Un Percorso Musicale che Ha Segnato un’Epoca

I Negramaro hanno attraversato un lungo e ininterrotto percorso musicale, diventando una presenza costante nel panorama italiano. Oltre ad essere dei maestri dell’arte musicale, rappresentano una straordinaria storia di amicizia che ha avuto inizio nei primi anni del nuovo millennio, sui banchi dell’università, e che è cresciuta grazie all’intuito di Caterina Caselli, che li ha scoperti e portati nella prestigiosa casa discografica Sugar sin dai loro esordi. Sono diventati una grande famiglia 3.0, condividendo ogni aspetto della vita. Questi sei artisti hanno segnato gli ultimi vent’anni della musica italiana con canzoni diventate ormai dei veri e propri cult. Dal primo omonimo album pubblicato nel 2003 all’ultimo lavoro in studio, “Contatto”, il loro percorso è stato caratterizzato da record e certificazioni multiplatino, con otto album di studio, un album live, un greatest hits e due docu-film.

Il Tour dei Negramaro rappresenta l’opportunità perfetta per celebrare vent’anni di successi e di musica straordinaria. Non perderti l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile insieme a una delle band più amate d’Italia.