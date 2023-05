Una Meravigliosa Esplorazione della Sicilia Occidentale a Linea Verde

La storia affascinante di questa regione ricca di tesori inizia con i Fenici e l’antica città di Solunto, per poi giungere direttamente sulle nostre tavole. Beppe Convertini e Peppone ci conducono in un viaggio indimenticabile attraverso la Sicilia Occidentale nel prossimo coinvolgente episodio di “Linea Verde”, in onda domenica 21 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Tra le prelibatezze protagoniste di questa puntata, emerge lo “sfincione bagherese”, un autentico “street food” dalle origini millenarie, i cui ingredienti sono portatori di storie affascinanti: le acciughe che hanno reso Aspra, unica frazione del comune di Bagheria, famosa in tutto il mondo, e la tuma, il formaggio che caratterizza i pascoli siciliani.

Partiamo dal mare, dal pittoresco porticciolo di Aspra che si affaccia sulle acque della città di Bagheria, e dai suoi valorosi pescatori, per poi immergerci nell’atmosfera delle Ville barocche che caratterizzano questa terra. Beppe ci guida alla scoperta di Villa Palagonia, dove rivive lo stupore, la meraviglia e forse anche un briciolo di timore che travolgeva i viaggiatori del XVIII secolo. Proseguiamo poi verso Villa Cattolica, che custodisce le opere preziose dell’Archivio di Renato Guttuso, dalle prime opere ai capolavori incompiuti. Nel frattempo, Peppone si lascia incantare dagli effluvi di zagara tra i limoneti che si affacciano sul mare di Santa Flavia e nel giardino degli agrumi di Ciaculli, patria del mandarino tardivo. Perfino le api si lasciano guidare dal profumo inebriante di questi fiori.

Beppe ci conduce quindi alla visita del maestoso Duomo di Monreale, un capolavoro dell’epoca normanna che ancora oggi lascia i visitatori senza fiato per la potenza delle immagini che ospita e per la luce che irradia. Ma la grandiosità del Duomo si riflette anche nelle proprietà terriere che lo circondano, trasformate oggi in una rinomata azienda agricola che produce vino, olio e latticini d’eccellenza.

Peppone si mette alla ricerca del cannolo siciliano più delizioso e lo trova a Santa Cristina di Gela, ma grazie al suo interesse per la Storia avrà l’opportunità di assaporare anche altri prodotti prelibati, come i formaggi tipici e il sorbetto al mandarino, preparato secondo le antiche tradizioni culinarie tramandate da secoli.

Infine, Francesco Gasparri, seguendo le tracce degli antichi abitanti di questa terra, si immerge nella suggestiva valle dell’Alcantara insieme a un noto astronomo archeologo. Lungo questo percorso affascinante, scopriamo i segreti legati all’osservazione del cielo e ai riti ancestrali che si svolgevano in questo luogo misterioso.

La Sicilia Occidentale si rivela dunque come un affascinante crocevia di culture e tradizioni millenarie, in cui l’arte, la gastronomia e la bellezza dei paesaggi si fondono in un connubio indissolubile. Non perdete l’appuntamento con “Linea Verde” per un’esperienza che vi porterà alla scoperta di luoghi incantevoli e sapori unici che vi lasceranno un ricordo indelebile della Sicilia.