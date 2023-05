Un aggiornamento sulla situazione post-alluvione e il ricordo di Little Tony apriranno la puntata di “Domenica In”

Nella puntata di “Domenica In” in onda domenica 28 maggio alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, farà un collegamento per fornire un aggiornamento sulla situazione nelle zone colpite dall’alluvione della scorsa settimana. Sarà un’opportunità per comprendere meglio la situazione e scoprire quali sono le misure adottate per aiutare le persone colpite da questa calamità.

Subito dopo, verrà dedicato uno spazio al ricordo di Little Tony, a dieci anni dalla sua scomparsa. Mara Venier avrà come ospite la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, insieme a numerosi cantanti ed amici come Bobby Solo, Rosanna Fratello, Edoardo Vianello e Gigliola Cinquetti. Questi artisti renderanno omaggio a Little Tony cantando alcuni dei suoi celebri successi, come “Cuore matto”, “Riderà” e “La spada nel cuore”. Sarà un momento di emozione e di condivisione per celebrare la vita e la carriera di uno dei grandi artisti della musica italiana.

Luca Barbareschi: tra carriera, vita privata e musica

Nella puntata di “Domenica In“, avremo anche l’opportunità di conoscere meglio l’attore Luca Barbareschi. Egli si racconterà a tutto tondo, svelando particolari della sua carriera e della sua vita privata. Sarà un’occasione per scoprire i retroscena e le emozioni che hanno accompagnato il suo percorso artistico. Inoltre, Luca Barbareschi si esibirà anche come cantante, interpretando un brano tratto dal famoso musical “Chicago”. Nel 2004, lo stesso Barbareschi portò questo spettacolo al successo in Italia, e adesso potremo apprezzare la sua voce e la sua passione per la musica.

Arisa e il suo nuovo singolo “Non vado via”

La musica avrà un ruolo di primo piano nella puntata di “Domenica In” con la presenza di Arisa. La cantante si esibirà con il suo nuovo singolo intitolato “Non vado via”, uscito lo scorso 5 maggio. Sarà un’occasione per ascoltare la sua potente voce e per scoprire il suo nuovo lavoro musicale. Arisa ha sempre saputo conquistare il pubblico con la sua interpretazione intensa e coinvolgente, e siamo certi che anche questa volta ci stupirà con la sua performance.

Dargen D’Amico e il brano “Pelle d’oca”

Un altro ospite musicale di “Domenica In” sarà Dargen D’Amico, che presenterà il suo brano “Pelle d’oca”. D’Amico è un artista poliedrico, noto per la sua capacità di mescolare generi musicali e per le sue liriche ricche di significato. Con il suo stile unico e originale, saprà regalare al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e emozionante.

Franco Antonello e la sua esperienza di solidarietà

La puntata di “Domenica In” ospiterà anche l’imprenditore e scrittore Franco Antonello, che interverrà in studio insieme al figlio Andrea. Andrea è affetto da autismo sin dalla tenera età di due anni, e Franco racconterà la loro toccante storia di complicità e solidarietà. Sarà l’occasione per scoprire come, nel corso degli anni, abbiano creato una rete di aiuto e sostegno per le famiglie che affrontano il delicato e complesso tema dell’autismo. La loro esperienza è un esempio di forza e amore che può ispirare molti altri.

Conclusioni

La puntata di “Domenica In” di questa settimana sarà caratterizzata da un mix di informazione, emozione e spettacolo. Dal collegamento con il presidente Bonaccini per l’aggiornamento sull’alluvione, al ricordo di Little Tony, passando per l’intervista a Luca Barbareschi, le esibizioni di Arisa e Dargen D’Amico, fino alla testimonianza di Franco Antonello, saranno tanti i momenti da non perdere. Sintonizzatevi su Rai 1 e Rai Italia domenica 28 maggio alle 14 per vivere insieme a “Domenica In” un pomeriggio ricco di emozioni e spettacolo.