Ucraina, Zelensky a Hiroshima per il G7: “Oggi pace diventerà più vicina”

(Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è appena atterrato a Hiroshima, su un aereo del governo francese. Il leader della resistenza ucraina, come da attese, prenderà parte in presenza ai lavori del summit. ”Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi”, ha scritto Zelensky su Twiiter dopo l’atterraggio.

A margine del summit, Zelensky avrà un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

Anche al 32esimo vertice della Lega Araba a Gedda, in Arabia Saudita, Zelensky è arrivato a bordo di un aereo del governo francese, come aveva riferito l’ambasciatore di Parigi in Arabia Saudita.