Tre italiane in finale di Champions, Europa e Conference League: i precedenti

Le squadre italiane continuano a lasciare il loro segno nelle competizioni europee. Dopo il trionfo dell’Inter all’ultimo atto di Champions League, sia la Roma che la Fiorentina hanno raggiunto le rispettive finali di Europa League e Conference League.

Questo è un evento storico, la quinta volta nella storia dell’Uefa in cui almeno una squadra italiana è arrivata in finale in tutte e tre le competizioni europee. L’ultima volta che ciò accadde fu ben 29 anni fa, per la precisione nella stagione 1993/1994.

Inoltre, in un’altra occasione, siamo riusciti a raggiungere la finale in tutte e tre le competizioni.

Nomi diverse per le competizioni, ma storie simili. C’era anche la Coppa delle Coppe…

Vediamo ora nel dettaglio tutti i precedenti.

Inter, Roma e Fiorentina: le regine italiane in Europa

L’Italia può andare fiera delle sue squadre, che si sono qualificate per le finali di Champions League, Europa League e Conference League. L’Inter affronterà il Manchester City in Champions, la Roma si scontrerà con il Siviglia in Europa League e la Fiorentina affronterà il West Ham in Conference League. Saranno delle sfide emozionanti che appassioneranno i tifosi di tutto il mondo.

Solo altre quattro volte nella storia

È interessante notare che solo altre quattro volte nella storia del calcio almeno una squadra italiana si era qualificata per la finale di ogni competizione europea nella stessa stagione. Questo dimostra il dominio delle squadre italiane sul panorama calcistico continentale. Vediamo quando e come sono andati i precedenti.

Il record della Fiorentina

La Fiorentina ha una storia unica nelle competizioni europee. Grazie alla straordinaria rimonta di Basilea, la squadra viola ha ottenuto un primato unico in Europa: è diventata l’unica squadra in grado di raggiungere la finale di tutte e quattro le principali competizioni europee. La Fiorentina ha raggiunto la finale della Coppa dei Campioni nel 1956/57, ma è stata sconfitta dal Real Madrid. Ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1960/61 contro i Rangers e ha raggiunto nuovamente la finale nel 1961/62, ma è stata sconfitta dall’Atletico Madrid. Ha raggiunto la finale della Coppa UEFA nel 1989/90, ma è stata sconfitta dalla Juventus. E infine, nella stagione 2022/23, la Fiorentina giocherà la finale di Conference League contro il West Ham.

Stagione 1988/89

1988/89 – Coppa dei Campioni

La stagione 1988/89 è stata un trionfo per le squadre italiane. Il Milan ha affrontato lo Steaua Bucarest in finale, vincendo con un netto 4-0. Ruud Gullit si è distinto segnando due gol, mentre Marco van Basten ha realizzato una doppietta, portando il trofeo a Milano.

1988/89 – Coppa UEFA

Nella stessa stagione, il Napoli ha raggiunto la finale di Coppa UEFA contro lo Stoccarda. Dopo una vittoria per 2-1 all’andata, grazie ai gol di Diego Maradona e Careca, il Napoli ha pareggiato 3-3 nella partita di ritorno, conquistando il titolo grazie ai gol di Alemao, Ferrara e Careca.

1988/89 – Coppa delle Coppe

Ancora nella stagione 1988/89, la Sampdoria ha raggiunto la finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona. Purtroppo, la squadra genovese è stata sconfitta 2-0, ma il cammino fino alla finale è stato comunque un grande successo.

Stagione 1989/90

1989/90 – Coppa dei Campioni

La stagione successiva, il Milan è arrivato in finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica. Grazie a un gol di Rijkaard, i rossoneri hanno conquistato il trofeo, aggiudicandosi la partita per 1-0 e dimostrando ancora una volta la forza delle squadre italiane.

1989/90 – Coppa UEFA

Nella stessa stagione, la Juventus e la Fiorentina si sono incontrate in semifinale di Coppa UEFA. La Juventus ha vinto l’andata per 3-1, ma il ritorno si è concluso a reti inviolate, permettendo alla Juventus di avanzare in finale.

1989/90 – Coppa delle Coppe

Ancora nella stagione 1989/90, la Sampdoria ha raggiunto la finale di Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht. Grazie a una vittoria per 2-0 ai tempi supplementari, con i gol di Vialli, la squadra genovese ha sollevato il trofeo.

Stagione 1992/93

1992/93 – Champions League

Nel 1992/93, il Milan si è qualificato per la finale di Champions League contro il Marsiglia. Purtroppo, il Milan è stato sconfitto 1-0, ma la squadra ha comunque dimostrato di essere una delle migliori in Europa.

1992/93 – Coppa UEFA

Nella stessa stagione, la Juventus ha raggiunto la finale di Coppa UEFA contro il Borussia Dortmund. Dopo una vittoria per 3-1 all’andata, con gol di Dino Baggio e Roberto Baggio, la Juventus ha consolidato la sua posizione vincendo 3-0 nella partita di ritorno.

1992/93 – Coppa delle Coppe

Ancora nella stagione 1992/93, il Parma ha raggiunto la finale di Coppa delle Coppe contro l’Anversa. Grazie a una vittoria per 3-1, il Parma ha sollevato il trofeo, dimostrando la sua forza nel calcio europeo.

Stagione 1993/94

1993/94 – Champions League

Nella stagione 1993/94, il Milan ha affrontato il Barcellona in finale di Champions League. Con una vittoria perentoria per 4-0, il Milan ha dominato la partita grazie alle reti di Massaro, Savicevic e Desailly.

1993/94 – Coppa UEFA

Sempre nella stessa stagione, l’Inter ha raggiunto la finale di Coppa UEFA contro il Salisburgo. Dopo una vittoria per 1-0 all’andata, grazie al gol di Berti, l’Inter ha mantenuto la sua posizione vincendo anche la partita di ritorno per 1-0, con il gol di Jonk.

1993/94 – Coppa delle Coppe

Nella stagione 1993/94, il Parma ha raggiunto la finale di Coppa delle Coppe contro l’Arsenal. Purtroppo, l’Arsenal ha vinto per 1-0, ma il Parma ha comunque fatto una grande figura.

Il bilancio delle squadre italiane

Facciamo un breve riassunto delle prestazioni delle squadre italiane nelle finali delle competizioni europee.

1988/89: due finali vinte su tre 1989/90: tre finali vinte su tre 1992/93: due finali vinte su tre 1993/94: due finali vinte su tre

Conclusione

Le squadre italiane hanno una ricca storia di successi nelle competizioni europee. L’Inter, la Roma e la Fiorentina hanno dimostrato ancora una volta il loro valore raggiungendo le finali di Champions League, Europa League e Conference League. I precedenti storici mostrano il dominio delle squadre italiane nel panorama calcistico europeo. Ora non resta che aspettare con trepidazione le finali e tifare per il trionfo delle squadre italiane.