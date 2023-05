Toyota Celica: le indiscrezioni sul possibile ritorno

Nel corso del 2026, stando alle indiscrezioni, potrebbe tornare la coupé Toyota Celica. Nota anche come modello T250, dovrebbe essere proposta nella sportiva declinazione GR-Four a trazione integrale con il motore 1.6 Turbo a benzina, affiancata dalla configurazione bZ a propulsione elettrica.

La storia della Toyota Celica sul mercato italiano è iniziata nel 1988, con il modello T160. Proposta solamente nella versione sportiva GT-Four con il propulsore a benzina 2.0 Turbo 16V da 185 CV di potenza, è stata immatricolata in soli 20 esemplari. Nel 1990, invece, debuttò il modello T180 con l’unità a benzina 2.0 Turbo 16V da 208 CV, abbinata alla trazione integrale 4WD. Successivamente, debuttarono le declinazioni ST-i e GT-i con le altre motorizzazioni a benzina 1.6 16V da 105 CV e 2.0 16V da 156 CV di potenza. Complessivamente, le immatricolazioni ammontarono a 3.831 unità.

Al 1994 risale l’introduzione della Toyota Celica modello T200, la cui gamma prevedeva la configurazione standard con il propulsore a benzina 1.8 16V da 116 CV, la versione GT con il motore a benzina 2.0 16V da 175 CV e la sportiva declinazione GT-Four con l’unità a benzina 2.0 Turbo 16V da 242 CV di potenza, senza dimenticare le versioni speciali Plus e Carlos Sainz Edition. Molto gettonata sul mercato italiano, fu immatricolata in 8.113 esemplari. Infine, nel 1999 fu commercializzato l’ultimo modello T230, con le motorizzazioni a benzina 1.8 VVT-i da 143 CV e 1.8 VVTL-i da 192 CV, quest’ultima per l’allestimento Sport. Uscì di scena nel 2006, dopo 6.302 immatricolazioni. Attualmente, gli esemplari circolanti ammontano a 1.935 per il modello T180, 2.169 per il modello T200 e 2.405 per il modello T230.