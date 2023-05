Testa (Ossermare): “‘Al Blue Forum si crea network importante per imprese e istituzioni”

(Adnkronos) – “È importante avere oggi un forum sull’Economia del Mare soprattutto qui. In questo summit si incontrano tutte le istituzioni e stakeholders interessati insieme a coloro che vivono di mare. Dagli stakeholders della politica, della Commissione Europea agli imprenditori e le associazioni: tutto ciò che ruota attorno al mare. Ha dichiarato il Coordinatore di Ossermare Antonello Testa, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.



“Dal nostro rapporto emerge che l’Economia del Mare per tanti anni non è stata valorizzata e compresa. Notiamo negli ultimi anni un trend di crescita enorme con valori aggiunti creati per centinaia di miliardi di euro. L’economia cresce anche così: anche durante la pandemia il numero di imprese legate al mare è cresciuto a livello nazionale. Con una crescita così forte è imprescindibile parlare di sostenibilità e salvaguardare la risorsa mare che tutti utilizzano. Devo dire che gli imprenditore hanno dimostrato una forte sensibilità, dato che tra il 2016 il 2021 quasi il 30% delle imprese vicine al tema del mare hanno investito in termini di sostenibilità. Oggi – ricorda – lanciamo il secondo anno di summit dove riprendiamo con forza il Blue Forum, che si rifà al dettame del Green New Deal europeo, ovvero quello di creare un network dove tutti devono dare il loro contributo cercando di mettere insieme tutte quelle forze sane che escono fuori da eventi così importanti.”