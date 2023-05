Stryker completa l’acquisizione di Cerus Endovascular

(Adnkronos) – KALAMAZOO, Michigan, USA, 2 maggio 2023 /PRNewswire/ — Stryker (NYSE:SYK), una delle aziende mondiali leader nella tecnologia medica, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Cerus Endovascular Ltd., una società di dispositivi medici privata e in fase di sviluppo commerciale, impegnata nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi neurointerventistici per il trattamento degli aneurismi intracranici. I prodotti con marchio CE di Cerus Endovascular, Contour Neurovascular System e Neqstent Coil Assisted Flow Diverter, amplieranno l’attuale portafoglio Stryker di soluzioni per il trattamento degli aneurismi.

La tecnologia per il trattamento endovascolare degli aneurismi è stata alla base del reparto Neurovascular di Stryker e il portafoglio di Cerus Endovascular soddisferà la crescente necessità di una terapia una-tantum per gli aneurismi endovascolari.

“L’acquisizione di Cerus Endovascular è altamente complementare al business di Neurovascular di Stryker e rafforza a livello globale il nostro portafoglio legato alle emorragie”, ha dichiarato Jim Marucci, presidente del reparto Neurovascular di Stryker. “Non vediamo l’ora di lavorare con il team Cerus per realizzare la nostra missione di migliorare l’assistenza sanitaria. Insieme consentiremo ai medici di trattare una più ampia gamma di aneurismi”.

Informazioni su StrykerStryker è una delle aziende mondiali leader nella tecnologia medica e, insieme ai propri clienti, è impegnata a rendere l’assistenza sanitaria migliore. L’azienda offre prodotti e servizi innovativi nei settori medico e chirurgico, neurotecnologico, ortopedico e vertebrale, che contribuiscono a raggiungere esiti migliori per i pazienti e l’assistenza sanitaria. Oltre che ai propri clienti in tutto il mondo, Stryker ha impatto su oltre 130 milioni di pazienti ogni anno. Maggiori informazioni sono disponibili su www.stryker.com.



