Strage Capaci, tensione sotto l’albero Falcone per corteo studenti

(Adnkronos) – Momenti di tensione all’arrivo in via Notarbartolo, a Palermo, del secondo corteo partito da Giurisprudenza e organizzato da sindacati e associazioni studentesche per il 31esimo anniversario della strage di Capaci. Le forze dell’ordine hanno tentato per due volte di fermare il corteo che avanzava verso l’albero Falcone dietro lo striscione ‘non siete Stato voi, ma siete stati voi’. “Ci hanno bloccato – scrive Valentina Chinnici deputata del Pd all’Ars – Hanno fermato il corteo non violento della società civile. Corteo con studenti, partigiani, Cgil, rappresentanti delle istituzioni. Dicono che temono che disturbiamo la manifestazione ‘ufficiale’. È un momento di una tristezza micidiale”.