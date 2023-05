Storia di una Famiglia Perbene – Seconda Stagione: Le Riprese Iniziate a Monopoli!

Le riprese della tanto attesa seconda stagione di “Storia di una Famiglia Perbene” hanno finalmente preso il via. Questa serie televisiva di successo, trasmessa su Canale 5, vede come protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, sotto la regia di Stefano Reali.

Famiglia De Santis: Un Combattimento Contro le Ingiustizie

Nella seconda stagione di “Storia di una Famiglia Perbene”, torniamo ad incontrare la famiglia De Santis, impegnata a lottare contro le ingiustizie che affliggevano la Bari degli anni ’90. La loro determinazione nel far emergere la verità e porre fine alla violenza sarà ancora una volta al centro della trama. Nel corso degli episodi, ci saranno numerosi colpi di scena e avvenimenti inaspettati.

Un Nuovo Arrivo e Nuove Minacce

Uno dei momenti più sorprendenti sarà l’arrivo nel quartiere di un giovane con un passato oscuro e misterioso. La sua presenza getterà ulteriormente scompiglio nella vita dei protagonisti, portando alla luce segreti inconfessabili. Allo stesso tempo, una nuova famiglia di malavitosi farà la sua comparsa, cercando di prendere il controllo della zona e spodestare la famiglia Straziota.

La Produzione di “Storia di una Famiglia Perbene – Seconda Stagione”

“Storia di una Famiglia Perbene – Seconda Stagione” è una produzione dell’11 Marzo Film di Matteo Levi, realizzata in collaborazione con Mediaset. Le riprese si svolgeranno in diversi luoghi suggestivi della Puglia, tra cui Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo. Questi scenari autentici daranno vita alle atmosfere uniche della storia, conferendo alla serie un’aura ancora più coinvolgente.

Un Appuntamento Imperdibile per gli Amanti del Dramma

La seconda stagione di “Storia di una Famiglia Perbene” si prospetta come un evento imperdibile per gli amanti del genere drammatico. La trama avvincente, gli intrecci familiari e i personaggi complessi renderanno ogni puntata un’esperienza coinvolgente e appassionante.

Non vediamo l’ora di immergerci nella storia di questa famiglia coraggiosa che lotta per la verità, nel contesto unico della Bari degli anni ’90. Preparatevi ad emozionarvi e a tuffarvi in un mondo in cui il coraggio e la lealtà sono messi alla prova ogni giorno.