Spilimbergo: La Magia dei Mosaicisti e il Fascino del Friuli a Passaggio a Nord Ovest

Il programma televisivo “Passaggio a Nord Ovest“, creato e presentato da Alberto Angela, continua la sua avventura questa settimana portandoci in un viaggio attraverso continenti lontani, epoche remote della storia e spettacolari fenomeni naturali.

In questa nuova puntata, in onda sabato 27 maggio alle 15.00 su Rai1, il conduttore ci porterà a Spilimbergo, per visitare la più importante scuola per mosaicisti del mondo. Nel corso degli anni, questa scuola è diventata un vero e proprio motore trainante per il turismo e l’economia del Friuli.

Esplorando le origini di Naia: un viaggio nel passato messicano

Successivamente, ci sposteremo in Messico, dove la scoperta dello scheletro di una giovane donna, vissuta circa tredicimila anni fa in una rete di grotte allagate, ha dato inizio a una serie di studi per comprendere le origini di questa misteriosa figura, a cui è stato dato il nome di Naia. Attraverso il confronto con altre ricerche condotte in diverse parti del continente americano, si cercherà di stabilire da dove provenivano e come vivevano i primi abitanti delle Americhe.

Alla ricerca dell’oro perduto: un tesoro nascosto negli oceani

L’oro è il metallo più prezioso e ambito al mondo, la cui richiesta continua a crescere. Tuttavia, secondo gli esperti, le riserve aurifere si sono esaurite negli ultimi anni. Mentre le compagnie minerarie cercano nuovi giacimenti sempre più profondi e costosi da sfruttare, vengono individuati depositi inaspettati come i relitti sommersi sul fondo degli oceani, contenenti preziosi carichi d’oro.

Un gioiello architettonico: il castello di Chantilly

Infine, ci recheremo al castello di Chantilly, un simbolo dell’architettura francese e una delle più prestigiose residenze di tutta la Francia. Situato a cinquanta chilometri da Parigi, il castello custodisce un’incredibile quantità di opere d’arte e rari manoscritti preziosi, costituendo la seconda più grande collezione al mondo dopo quella del Louvre.

Esplorazione e meraviglia: i tesori del nostro passato

Attraverso il programma “Passaggio a Nord Ovest”, Alberto Angela ci regala un’esperienza straordinaria, portandoci alla scoperta di tesori nascosti e antiche meraviglie. Ogni puntata ci offre l’opportunità di viaggiare nel tempo e nello spazio, aprendo finestre sulle culture del passato e rivelando segreti sepolti da secoli. Non perdete l’appuntamento con questa straordinaria avventura televisiva, che ci condurrà in luoghi lontani e ci farà emozionare davanti alla bellezza e alla grandezza della storia umana.