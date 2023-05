Siena, cade dal secondo piano: grave bimbo di 5 anni

(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di una caduta dal secondo piano di una palazzina: è accaduto a Poggibonsi (Siena), in via della Repubblica. I primi soccorsi al bambino sono stati prestati da alcuni passanti. Sul posto poi sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Poggibonsi. Il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico fiorentino con l’elisoccorso Pegaso.

Ancora da chiarire la dinamica di quello che sembrerebbe essere stato un incidente. Secondo una prima ricostruzione, il bambino, da solo in casa con il fratello più grande, perché la madre era uscita per alcune commissioni, sarebbe precipitato dalla finestra dell’abitazione. La madre si sarebbe accorta di quanto accaduto solo rientrando a casa e vedendo che stavano prestando soccorso a suo figlio.