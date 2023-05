Scuola e insegnanti: Play Books dedica la sua ottava puntata alla letteratura e all’educazione

L’ottava puntata di Play Books sarà disponibile sulla piattaforma Raiplay dal 18 maggio. Il focus di questa puntata è la scuola e gli insegnanti. Andrea Pennacchi, nel suo pezzo “Io e Shakespeare”, racconta come il famoso drammaturgo William Shakespeare l’abbia aiutata a crescere personalmente. Djarah Kan, scrittrice di “Ladri di denti”, parla della mancanza di inclusività nelle scuole italiane nei confronti di storie culturali diverse che stanno diventando sempre più importanti nella nostra società. Kan sottolinea anche l’importanza della fantasia nella sua vita. “Solo noi” di Claudia Rankine sottolinea l’importanza di includere gli afroamericani che sono stati ignorati dalla storia e dalle scuole per troppo tempo e che, come Rankine, vogliono attirare l’attenzione sui loro diritti.

L’autore Claudio Morici racconta “L’invitata” di Simone De Beauvoir, che descrive l’intreccio tra eros, sperimentazione e filosofia che la legò alla sua studentessa Olga. Olga si trova in un triangolo amoroso con Jean-Paul Sartre. GoGo Monster” di Taiyō Matsumoto è un fumetto che si svolge per lo più nel perimetro di una scuola. Le graffianti illustrazioni in bianco e nero rivelano un misterioso mondo alternativo. In “Legendborn” di Tracy Deonn, la fantasia di Megi Bulla porta i lettori in un viaggio universitario che esplora in modo redentivo l’esperienza afroamericana attraverso Re Artù e la linfomagia. La poesia di Fabio Pusterla “Per un cattivo maestro”, letta da Giulia Scarano, è un’invettiva contro gli educatori che si concentrano solo sulla formazione e non sull’educazione. Infine, Marco Conidi presenta il podcast “Come un castello di carte” di Michela Mancini, che riprende il crollo di una scuola in Puglia a causa di un terremoto.

Il podcast si conclude con un omaggio allo scrittore Vincenzo Cerami, che fu allievo del celebre maestro Pier Paolo Pasolini. Nel segmento “Libri extra”, Gian Arturo Ferrari condivide la sua storia personale attraverso le pagine di un libro, come discusso con Vittorio Castelnuovo.