Scopri la Motor Valley con Linea Verde: un viaggio enogastronomico tra Modena e Reggio Emilia!

La Motor Valley è una regione ricca di peculiarità che si estende tra Modena e Reggio Emilia. In questa zona, i borghi si distinguono l’uno dall’altro, regalando sapori e sensazioni uniche anche a pochi chilometri di distanza.

In un’entusiasmante puntata di “Linea Verde“, in onda domenica 28 maggio alle 12.20 su Rai 1, Beppe Convertini e Peppone si imbarcano in un viaggio alla scoperta di questa zona così affascinante, creando tappa dopo tappa un vero e proprio “paniere” di prelibatezze e prodotti locali che rappresentano al meglio il territorio. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza gustosa e invitante a un immaginario turista straniero.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde

Il viaggio nella Motor Valley inizia a bordo di una suggestiva macchina da corsa d’epoca, la famosa Barchetta Stanguellini del 1948. Al volante c’è Francesca Stanguellini, nipote di Vittorio Stanguellini, colui che insieme ad Enzo Ferrari ha dato i primi impulsi alla motorizzazione di questa zona. Francesca racconta come la storia dell’automobilismo sia strettamente legata al territorio di Modena e come abbia contribuito allo sviluppo e alla modernizzazione dell’agricoltura locale.

Il percorso di Convertini e Peppone attraversa luoghi incantevoli come Spilamberto di Modena, Castelvetro, Ghiardo di Bibbiano, Roncolo e la stessa Modena, tutti legati da un filo rosso che rappresenta in modo eccezionale questa puntata. Durante il viaggio, il protagonista assoluto sulle tavole sarà il Lambrusco, il vino che accompagna ogni sosta. Non si tratta del solito Lambrusco etichettato banalmente come vino frizzante dell’Emilia, ma delle sei denominazioni Doc che il Consorzio di Tutela promuove con orgoglio. Oggi il Lambrusco è un vino di qualità e rinomato nel panorama vitivinicolo italiano.

Gli incontri di Convertini e Peppone durante questo viaggio emiliano saranno dei veri e propri must assoluti. Non si può rinunciare all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, al Parmigiano Reggiano che racchiude nei suoi aromi e profumi le diverse stagioni che caratterizzano l’alimentazione delle mucche, alla varietà di salumi che si accompagnano perfettamente con il caratteristico gnocco fritto e le tigelle. Saranno presenti anche le ricette classiche come i tortelloni e le fettuccine bolognesi, ma non mancheranno sorprese come le polpette di pane servite su un letto di zabaione, un’invenzione di Luciano Pavarotti che lo chef Luca Marchini propone nel mercato storico di Albinelli a Modena.

Un altro tema affrontato in questo viaggio sarà quello dell’inclusione nel mondo dello sport e il superamento delle disabilità. Francesca Stanguellini e l’ex campionessa azzurra di sci Barbara Milani parleranno di questa importante tematica. Infine, ci sarà una tappa dedicata al percorso “matildico” sulle orme di Matilde di Canossa, un cammino intrapreso dall’instancabile Francesco Gasparri.

“Linea Verde” è un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai e va in onda su Rai1 e Rai Italia. Non perdete questa entusiasmante puntata che vi porterà alla scoperta della Motor Valley e delle sue meraviglie enogastronomiche.