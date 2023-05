Schneider Electric presenta il nuovo Easy UPS Modulare Trifase, all’avanguardia per affidabilità, scalabilità e semplicità

(Adnkronos) – • Soluzione UPS modulare trifase da 50-250 kW (400V) con moduli di alimentazione e di commutazione statica da 50 kW sostituibili live

• Design modulare con funzione Live Swap per data center di piccole e medie dimensioni e applicazioni business-critical

• La migliore protezione energetica della categoria e un investimento di capitale ottimizzato, scalabilità e ridondanza in un ingombro compatto

• Dimostra la leadership di Schneider Electric in materia di sostenibilità nell’ambito del programma Green Premium

Stezzano (BG), 02 maggio 2023 – Schneider Electric™, leader mondiale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta Easy UPS 3-Phase Modular. Questo robusto gruppo di continuità (UPS) è progettato per proteggere i carichi critici e offre la funzionalità Live Swap, la modalità di sostituzione dei moduli di potenza e di bypass statico in totale sicurezza mentre l’UPS lavora in modalità OnLine Doppia Conversione, verificata da terzi.

Easy UPS 3-Phase Modular è disponibile nella capacità di 50-250 kW con configurazione scalabile N+1 e supporta l’architettura EcoStruxureTM, che offre servizi di monitoraggio da remoto.

Con la scalabilità in primo piano, Easy UPS 3-Phase Modular consente un pacchetto di investimento ottimizzato del capitale, basandosi principalmente sulla crescita delle tue necessità.

Fa parte del portafoglio Green Premium di Schneider Electric, che garantisce efficienza energetica, durata, riciclabilità e trasparenza per contribuire a ridurre l’impatto ambientale.

Inoltre, questo sistema è dotato di tecnologie avanzate come il design ad alta efficienza, la gestione intelligente delle batterie, il monitoraggio in tempo reale e le funzionalità di controllo, che lo rendono una delle soluzioni UPS più convenienti ed efficienti dal punto di vista energetico disponibili sul mercato.

“Siamo entusiasti di introdurre sul mercato Easy UPS 3-Phase Modular”, ha dichiarato Mustafa Demirkol, VP della gestione delle offerte e del marketing di Data Center Solutions. “Questo prodotto offre ai clienti un Live Swap certificato da terzi, un design modulare e un’affidabilità incrollabile in un pacchetto di investimento ottimizzato. La sua connettività garantisce la massima tranquillità, rendendolo la scelta più Easy per i data center e le applicazioni commerciali e industriali”.

Continuità aziendale semplificata



Easy UPS 3-Phase Modular consente ai clienti di ridurre le spese di capitale grazie a un modello di spesa ottimizzato. Inoltre, i tempi di inattività programmati vengono ridotti in modo significativo grazie ai moduli di alimentazione Live Swapable autodiagnosticati e certificati da terzi e allo switch statico, ovvero alla modalità di sostituzione dei moduli di potenza e di bypass statico in totale sicurezza mentre l’UPS lavora in modalità OnLine Doppia Conversione, aumentando così l’affidabilità e la disponibilità in un ingombro ridotto.

Easy UPS 3-Phase Modular è facile da configurare, installare e nella manutenzione, il che permette di velocizzare il processo di implementazione. Easy UPS 3-Phase Modular fa parte del portafoglio di prodotti Easy UPS 3phase di Schneider Electric, che si concentra sulle caratteristiche principali utili a soddisfare le esigenze dei clienti ad un costo conveniente.

Visita il sito: https://www.se.com/it/it/product-range/74219412-easy-ups-3phase-modular#overview



