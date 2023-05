Salute, Heffler (Humanitas University): “Terapie biologiche migliorano qualità vita in pazienti con poliposi nasale”

(Adnkronos) – In occasione del 109° Congresso nazionale della Sio, la Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, in svolgimento dal 24 al 27 maggio a Milano, e a margine dell’incontro di Gsk intitolato “Nuove frontiere in CRSwNP: la terapia di precisione con mepolizumab”, incentrato sulla rinosinusite cronica con poliposi nasale, ha parlato Enrico Heffler, allergologo e immunologo clinico e professore di Medicina interna all’Humanitas University di Milano.