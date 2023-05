Rubami la notte: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari pronto a dominare l’estate

I Pinguini Tattici Nucleari, dopo aver raggiunto le vette delle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia per oltre due anni, inaugurano la nuova stagione estiva con il loro nuovo singolo “Rubami la notte“. Questo brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire dal 19 maggio, promette di accompagnare l’estate italiana e il tour imminente del gruppo negli stadi.

Un successo primaverile come “Coca zero” ha dominato la classifica radiofonica, ma “Rubami la notte” si prepara ad essere l’inno dell’estate. Il singolo farà da colonna sonora ai concerti dei Pinguini Tattici Nucleari in giro per la penisola, con ben 11 date programmate (di cui cinque già sold out). Nel frattempo, la band continua a riscuotere successo con molti dei loro brani, come ad esempio “Pastello Bianco”, che ha recentemente ottenuto il sesto Disco di Platino, e “Giovani Wannabe”, arrivato al quinto.

Il brano dei Pinguini Tattici Nucleari

La canzone “Rubami la notte” racconta di un incontro romantico tra due persone che si innamorano mentre aspettano di entrare in un club. La musica ovattata che risuona dall’interno dell’edificio crea l’atmosfera perfetta per anticipare il momento in cui balleranno insieme. Questo brano vuole sottolineare l’importanza dei luoghi che ospitano musica, come sale da ballo, concerti, locali, pub, rave, festival e club. Essi rappresentano un patrimonio culturale inestimabile. Come società, è nostro dovere preservarli a tutti i costi, poiché è proprio in questi luoghi che la musica prende vita, i sentimenti si manifestano e nascono le storie più belle.

I Pinguini Tattici Nucleari, con la loro musica coinvolgente e le loro parole significative, continuano a conquistare il pubblico italiano. “Rubami la notte” si aggiunge alla loro lista di successi e promette di essere la colonna sonora perfetta per l’estate. Non resta che ascoltarlo e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo la musica può regalare.