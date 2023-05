Rimini Wellness: accordo siglato con Mario Orlando

(Adnkronos) –

Rimini, 23/05/2023 – Rimini Wellness è l’evento dedicato al fitness, al benessere e allo sport più atteso dell’anno. Questo appuntamento annuale, che si svolge nella bellissima città di Rimini, richiama migliaia di visitatori, professionisti e appassionati del settore.

Se desideri scoprire tutto quello che c’è da sapere sul Rimini Wellness, sei nel posto giusto! In questo articolo, infatti, ti guideremo attraverso le principali attrazioni dell’evento al quale quest’anno parteciperà anche Mario Orlando, in qualità di fornitore, e ti daremo tutte le informazioni utili per pianificare la tua visita.

Quest’anno ci saranno moltissime novità che renderanno l’evento imperdibile. Tra queste, l’arrivo in Italia per la prima volta di Hyrox, una disciplina nata dalla combinazione tra forza, resistenza e determinazione.

Questa disciplina si caratterizza per essere accessibile a tutti e si potrà partecipare alla gara venerdì 2 e sabato 3 giugno. In particolare, si inizierà con 1 km di corsa e un allenamento funzionale, il tutto per 8 volte di seguito in entrambe le giornate.

L’obiettivo di chi parteciperà sarà completare il percorso nel tempo prestabilito, che dipenderà dalla categoria nella quale si deciderà di partecipare. Infatti, sarà possibile iscriversi in 4 categorie diverse:

● Open: livello base, accessibile anche a chi non si allena con costanza;

● Pro: livello intermedio-avanzato, per chi è abituato ad allenarsi;

● Doppia: sfida di coppia con divisione del peso durante l’allenamento funzionale;

● Staffetta: da poter svolgere insieme ad amici e parenti.

Quest’anno anche Mario Orlando parteciperà al Rimini Wellness e prenderà parte agli eventi in quanto leader nell’innovazione delle soluzioni metalliche. Da decenni esperti di edilizia, nel corso degli anni sono state brevettate anche soluzioni legate al mondo dello spettacolo e dello sport.

Da anni esperti nella progettazione, produzione, vendita e noleggio di palchi e tribune modulari, transenne antipanico e stand, porteranno all’evento la loro innovazione, capacità di soddisfare le richieste dei clienti e l’entusiasmo che li contraddistingue. Si tratta, infatti, di un marchio completamente made in Italy che da sempre garantisce qualità e dedizione.

Nel corso dell’evento interamente dedicato al mondo del wellness e del fitness, tra i vari appuntamenti ci saranno anche esibizioni, gare e master sportivi che si terranno all’aperto. In particolare, quest’anno saranno allestiti anche dei campi da padel per lo svolgimento di diversi master di Preparazione Atletica dedicati interamente a questo sport.

Sarà possibile non soltanto partecipare all’evento, ma anche assistere allo svolgimento delle lezioni da semplici auditori e guardare le partite che si terranno nel pomeriggio di sabato 3 giugno. Infatti, saranno installate le tribune modulari nei modelli Beta e Beta R, che consentiranno di seguire i master senza preoccuparsi troppo del proprio posto a sedere.

Non saranno soltanto le tribune le protagoniste dell’evento: sarà un’occasione anche per presentare ai professionisti del mondo del fitness tutte le altre soluzioni targate Mario Orlando, che da sempre sono garanzia di funzionalità e comodità, oltre che di uso intelligente dello spazio.

Rimini Wellness è un evento imperdibile per chiunque sia interessato al mondo del fitness e del benessere. Durante la manifestazione potrai scoprire le ultime novità in fatto di attrezzature sportive, partecipare a lezioni di fitness, assistere a dimostrazioni e molto altro ancora. Ecco alcune delle principali attrazioni che troverai alla fiera e di cui potrai usufruire:

● Expo: l’area espositiva è il cuore dell’evento, dove potrai trovare stand dedicati alle principali aziende del settore fitness e wellness. Qui potrai scoprire e provare le ultime novità legate a questo mondo e scoprire le innovazioni del settore;

● Lezioni di fitness: avrai l’opportunità di partecipare a lezioni di fitness tenute da istruttori professionisti e campioni del settore. Ci saranno corsi per tutti i gusti e livelli di preparazione fisica, dai principianti agli esperti, per cui non temere: potrai divertirti anche se non sei un frequentatore abituale della palestra!

● Dimostrazioni: assisterai a spettacolari dimostrazioni di sport e discipline, come gare di bodybuilding, esibizioni di arti marziali e performance di danza.

Quest’anno l’evento prevede la combinazione di diverse aree tematiche, pensate per rendere l’esperienza il più possibile immersiva:

● Pro.Fit: la sezione dedicata ai professionisti e alle aziende del settore;

● Active: dedicata ai consumatori;

● FoodWell Expo: dedicata all’alimentazione sana;

● RiminiSteel: dedicata al combattimento, alle arti marziali e al bodybuilding;

● Riabilitec: dedicata alla riabilitazione e rieducazione motoria;

● Pilates Junction: dedicato al mondo del pilates.

Per goderti al meglio la tua esperienza all’evento, è importante arrivare preparati. Ecco alcuni consigli utili per organizzare al meglio la tua visita:

● Pianifica in anticipo: consulta il programma dell’evento e segnati gli appuntamenti che ti interessano di più. Ricorda che alcune lezioni e dimostrazioni potrebbero richiedere la prenotazione e vengono svolte soltanto in alcune giornate;

● Vesti comodo: indossa abbigliamento e scarpe sportive, in modo da poterti muovere liberamente e partecipare alle lezioni di fitness;

● Porta una bottiglia d’acqua: è importante idratarsi durante l’evento, soprattutto se partecipi alle lezioni!

Quest’anno la più grande fiera dedicata al fitness in Italia si terrà dall’1 al 4 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, ad eccezione del 4 giugno in cui l’orario di chiusura delle attività sarà le 18.

Per poter acquistare un biglietto, è possibile usufruire di diverse possibilità:

● Ticket ridotto per 4 giorni: se acquistato entro il 31 maggio direttamente sul sito web del Rimini Wellness (https://www.riminiwellness.com/visitatori/info-visitatori/date-e-orari) è possibile acquistare il biglietto per tutti i giorni della fiera al costo di €39;

● Ticket 4 giorni: se acquistato a partire dal 1 giugno, sia online che direttamente in loco, avrà costo di €55;

● Ticket giornaliero: acquistabile online e alla biglietteria in loco, €35;

● Ticket gruppi: il gruppo deve essere composto da almeno 15 persone ed è possibile acquistare un ticket da 4 giorni al prezzo di €25.

