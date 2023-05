Ridatemi mia moglie: Una commedia romantica che scalderà i cuori

Domenica 21 maggio, in prima serata su Canale 5, vi aspetta una sorprendente mini-serie che vi farà ridere e commuovere: “Ridatemi mia moglie“. Questa commedia romantica, creata e diretta da Alessandro Genovesi per Sky Original e Colorado Film, in collaborazione con R.T.I., racconta la storia di Giovanni e Chiara, interpretati rispettivamente da Fabio De Luigi e Anita Caprioli, affiancati da Diego Abatantuono e Carla Signoris.

La crisi di un amore che non vuole arrendersi

Giovanni e Chiara sono una coppia che affronta un periodo difficile. Il loro rapporto è logoro, ma sembra che solo Chiara se ne sia accorta. Stanca di questa situazione, Chiara prende una decisione drastica: lasciare il marito. Scrive e riscrive una lettera di addio, ma alla fine decide di gettarla via. Prepara le sue valigie e si allontana da casa.

Ignaro di tutto, Giovanni sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Chiara, che cade proprio quel giorno e compie 40 anni. Mentre aspetta l’arrivo della festeggiata, Giovanni trova per caso la lettera appallottolata nel cestino e scopre così le intenzioni della moglie. Sentendosi solo e abbandonato, inizia a riflettere su cosa sia andato storto nella sua vita e su cosa fare per riconquistare sua moglie.

La ricerca della riconciliazione e il sostegno degli amici

La loro relazione è stata distrutta dall’immobilismo emotivo di Giovanni, che ha soppresso ogni forma di affetto che avrebbe potuto ravvivare il loro amore. Il suo migliore amico e collega di ufficio, Antonio, è un traditore e un bugiardo, ma cerca in ogni modo di consolarlo nonostante le innumerevoli avventure alle spalle della moglie che lo rendono un candidato poco adatto. Nel frattempo, Chiara trova rifugio prima nell’amica cinica e disincantata, Marta, e successivamente nella sorella minore Lucia (Diana del Bufalo), una simpatica e insicura pasticcera alle prese con un nuovo amore.

Giovanni si ritrova anche un nuovo coinquilino in casa: il suocero Renato (Diego Abatantuono), disperato per l’accaduto e profondamente legato a lui, al punto da avere quasi una vera ossessione. Diverso è invece il comportamento della suocera Rossana (Carla Signoris), che affronta con grazia e senso pratico le turbolenze emotive del marito e sembra aver accettato con filosofia, e quasi con ironia cinica, la separazione tra sua figlia e suo genero.

Intrighi, rivalità e una promessa di amore eterno

Tra le continue avances della collega Emma (Beatrice Arnera) e la competizione con il seducente Franco (Renato Marchetti), si susseguono colpi di scena, equivoci e inattese rivelazioni di gravidanza. Giovanni farà di tutto per ritrovare la strada verso il cuore di Chiara, promettendole che non daranno mai più nulla per scontato.

Un’avventura emozionante e divertente da non perdere

“Ridatemi mia moglie” è una mini-serie che vi farà ridere, commuovere e riflettere sulla importanza dell’amore e della comunicazione nelle relazioni di coppia. Con un cast di talentuosi attori italiani e una trama avvincente, questa commedia romantica promette di regalarvi una serata indimenticabile. Non perdete l’appuntamento con “Ridatemi mia moglie” domenica 21 maggio, in prima serata su Canale 5.