Reggio Calabria, vento a 100 Km all’ora: uomo muore travolto da un albero

(Adnkronos) – Un uomo è morto a Reggio Calabria per il maltempo dopo essere stato colpito da un grande albero caduto in via San Giuseppe zona Sbarre Inferiori per le forti raffiche di vento che in città hanno superato la velocità di 100 km orari.

In seguito all’allerta arancione diramata ieri dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura di tutte le scuole e dei cimiteri nel territorio comunale per la giornata odierna fino al cessare dell’emergenza maltempo.

E dalle 10 di questa mattina è stato chiuso al pubblico anche il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dove sono custoditi i Bronzi di Riace. “A seguito dei danni causati dal maltempo alla recinzione del cantiere di Piazza De Nava – fa sapere il Museo in una nota – i vigili hanno transennato per sicurezza il marciapiede antistante chiudendo la via d’accesso al MArRC”.