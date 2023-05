RaiPlay, “Touch – Il futuro a portata di mano” parla della tecnologia nello sport nella nuova puntata disponibile dal 19 maggio

Esiste l’algoritmo del perfetto campione? Ne parla Paolo Bouquet, professore dell’Università di Trento e delegato del rettore per le Olimpiadi 2026, ospite dell’ottava puntata di “Touch – il futuro a portata di mano”, il programma di RaiPlay sull’innovazione digitale, disponibile sulla piattaforma Rai da venerdì 19 maggio.

“La tecnologia nello sport può fare tantissimo non solo per le performance dell’atleta, ma anche per lo sviluppo degli allenamenti, per la prevenzione degli infortuni, per lo sviluppo di nuove attrezzature e per fornire ai fan nuove modalità di fruizione e condivisione”.

Bouquet svela a Chiara Severgnini e Lorenzo Luporini, che accompagnano il pubblico in un viaggio suggestivo ed imprevedibile nelle tecnologie del futuro, come realtà virtuale e realtà aumentata permettono forme di allenamento una volta impensabili.

Di sport e innovazione si parla anche con Barbara Pellegrini, Professoressa di Scienze dello Sport – CeRiSM – Università di Verona, con Simone Mocellini, atleta nazionale italiana sci di fondo e con Aldo Savoldelli, Collaboratore Tecnico sci di fondo – FISI.

Con loro si andrà in visita al Centro di Ricerca Sport, Montagna e Salute (CeRiSM), polo sportivo ipertecnologico dove, fra le tante novità, è anche possibile misurare cosa accade nell’atto sportivo dello sci di fondo. Dai monti al mare, per parlare di vela, uno degli sport in cui la tecnologia è una variabile fondamentale. Francesco Bruni, Timoniere insieme a Max Sirena, Skipper e Team Director di “Luna Rossa Prada Pirelli Team” fanno immergere il pubblico nei segreti della barca più famosa d’Italia e nella sua tecnologia innovativa.

Il fisico e divulgatore scientifico, Max Temporelli, nella rubrica “Think Touch”, sottolinea invece, quanto quello tra sport e tecnologia sia un rapporto controverso, e si sofferma anche, su cosa accadrà nel prossimo futuro. Nello spazio “Touch Land”, alla scoperta dei nuovi territori digitali, Mattia Stanga, il 24enne fenomeno social del momento, considerato dalla rivista Forbes Italia uno dei 100 innovatori under 30 per la categoria social media, svela a “Touch” il perché del suo successo, provando a prevedere l’evoluzione della comicità nel futuro.

L’eco-attivista Sofia Pasotto nella rubrica “Touch for Future” lancia una sfida e propone al pubblico di prendere la bicicletta per gli spostamenti inferiori ai cinque chilometri: pedalare non solo fa bene alla salute, ma rende le città più vivibili e, di conseguenza, l’aria più pulita.

Per la rubrica “Touch Ness”, Noemi Marà, insieme allo psichiatra Davide Bianchi, esplora le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa nella terapia dei disagi comportamentali.

Infine, Aneta, l’Avatar di “Touch”, trasporta il pubblico nel 2123 e si confronta con la scrittrice e matematica Chiara Valerio, che spiega ai giovani perché è importante allenare la memoria.