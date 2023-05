Ra-Mi Group: sistemi di depurazione per l’acqua: il rivitalizzatore garanzia ed eccellenza per tutta la casa

(Adnkronos) –

Rachele Baratta (Ad) e Michele Dambra (responsabile commerciale) spiegano i vantaggi di una novità assoluta su mercato: “Acqua sana, pulita e biocompatibile con il corpo per qualsiasi tipo di utilizzo”.



Barletta, 22 maggio 2023 – Sono sempre di più, dati alla mano, gli italiani che scelgono di utilizzare l’acqua del rubinetto. Questo grazie a informazioni e ricerche che, col tempo, hanno contribuito a sfatare i pregiudizi sull’utilizzo dell’acqua corrente, che risulta più sicura, controllata, di quella in bottiglia.

Tale inversione di tendenza, però, la si deve anche a realtà come la Ra-Mi Group, azienda pugliese che si sta distinguendo nel mercato dei depuratori per efficienza e dinamicità.

«Bisogna partire da un presupposto fondamentale: l’acqua del rubinetto viene controllata dalla tre alle cinque volte al giorno, a differenza dell’acqua in bottiglia, che può arrivare a essere consumata anche dopo anni dall’imbottigliamento», spiega l’Amministratrice Rachele Baratta, che pone l’attenzione sul tema della salute, la quale, a partire dal consumo dell’acqua, può beneficiare di importanti accorgimenti per un utilizzo ancora più sicuro.

«Un depuratore ha esattamente questo obiettivo – precisa Michele Dambra, Responsabile Commerciale – Installarlo significa abbattere ulteriormente batteri e impurità presenti nell’acqua, rendendola ancora più leggera e sana».

Proprio per questo sempre più persone scelgono di dotarsi di sistemi di depurazione, il cui mercato è in continua evoluzione.

Evoluzione promossa da aziende come la Ra-Mi Group, grazie alla quale le famiglie stanno scoprendo importanti novità in grado di rendere l’acqua sicura per qualsiasi tipo di utilizzo:

«I sistemi tradizionali di depurazione sfruttano principi meccanici – prosegue Michele Dambra – Esistono invece sistemi innovativi che sfruttano principi fisici naturali come quello dell’argento, al cui solo contatto vengono abbattuti circa 650 batteri patogeni».

È questo il caso del rivitalizzatore, un sistema i cui vantaggi coinvolgono a 360 gradi l’uso domestico dell’acqua:

«Il rivitalizzatore non permette soltanto di bere acqua buona – spiega Rachele Baratta – Ma è un sistema che funge da anticalcare magnetico per tutta la casa».

Lavastoviglie, cucina, doccia, caldaia. Il rivitalizzatore permette di rendere l’acqua biocompatibile con il nostro corpo, garantendone l’utilizzo sicuro per qualsiasi tipo di esigenza.

«Proprio grazie allo sfruttamento di principi fisici naturali – aggiunge Baratta – Un altro grande vantaggio del rivitalizzatore, una volta installato, è l’assenza di manutenzione».

Ai temi di qualità e salute, dunque, si aggiungono anche i dettagli della comodità e del risparmio. A completare il quadro, ci sono la garanzia e il supporto firmati Ra-Mi Group, al fianco di persone a famiglie anche nella promozione delle esperienze:

«In azienda abbiamo fatto una scelta precisa – spiega Dambra – Investire su chi ci ha dato fiducia, sostenendo il processo virtuoso del passaparola. In fondo il miglior testimonial è colui che utilizza già il prodotto. Nel caso del rivitalizzatore questo ci sta permettendo di far conoscere a tantissime famiglie i vantaggi del suo utilizzo. Tale pratica permette di trasformare un’esperienza di prodotto, un investimento per la salute, anche in un guadagno economico».

È anche così che le buone pratiche si diffondono, offrendo il loro prezioso contributo ai temi di salute e consapevolezza che, grazie ad aziende come la Ra-Mi Group, trovano strade dinamiche ed efficaci per raggiungere sempre più persone.

Contatti: email: segreteria.ramigroup@gmail.com



Telefono: 3513231952