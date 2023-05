Porsche 911 ST: futura versione speciale in serie limitata

Prossimamente, la Porsche 911 sarà proposta nell’inedita versione speciale ST, modello ‘alter ego’ della nuova GT3 RS. Riconoscibile per lo stile più sobrio della carrozzeria, sarà anch’essa equipaggiata con il motore a benzina 4.0 Boxer a sei cilindri da 525 CV di potenza, abbinato alla trazione posteriore.

Tuttavia, non è escluso l’incremento della potenza, nonché l’abbinamento al cambio meccanico a sei marce. Inoltre, la nuova Porsche 911 ST sarà proposta al prezzo base di almeno 260.000 euro, dato che la produzione sarà in serie limitata come le altre speciali declinazioni della gamma Heritage.

Infatti, la futura Porsche 911 ST affiancherà le altre speciali configurazioni Dakar da 2.500 esemplari, Sport Classic da 1.250 unità, Heritage Design Edition da 992 esemplari ed Edition 50 Years Porsche Design da 750 unità.